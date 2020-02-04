إذا كنت من محبي تثبيت التطبيقات التجريبية فجرّب هذا التطبيق Beta Maniac

Beta Maniac تطبيق يسمح لك بإدارة اشتراكات برامج البيتا “التطبيقات التجريبية” بشكل أفضل، خاصةً التي تضم أعدادًا محدودة من المشتركين.

بعد أن تعرفنا على تعريف تطبيق Beta Maniac المُختصر، وما هي مهمته، ندخل مباشرة في باقي التفاصيل، حيث توفّر لك هذه الأداة إمكانية إجراء عمليات مسح دورية تلقائية لبرامج البيتا للتطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي، ومن ثم إرسال إشعار عندما يتوفر برنامج تجريبي مغلق مرة أخرى، أو عندما يتم تحرير النسخة لاستيعاب المزيد من المستخدمين، وللإشتراك في النسخة التجريبية ما عليك سوى لمس الإشعار.

من جانبه، يمكن تخصيص المسح أو الفحص التلقائي كل 15 دقيقة أو 60 دقيقة أو 120 دقيقة أو 4 ساعات أو 8 ساعات، على أن يتم ضمان إجراء المسح عندما يكون الجهاز نشطًا، بينما في حالة توفير الطاقة، يتم إجراء الفحص أو لا يتم عندما يستيقظ النظام وفقًا للفاصل الزمني المحدد.

كما ويُتيح لك التطبيق إدارة الاشتراكات في برامج البيتا مباشرة من داخله، مع إمكانية تصفية القوائم بناءً على عدّة عوامل

وهي على النحو التالي:

النسخ التجريبية الوحيدة المتاحة وتكون بعلامة علامة زرقاء.

التصفية فقط للنسخ التجريبية التي تشارك فيها، وهي قادمة بالعلامة الخضراء.

التصفية بالنسخ التجريبية المغلقة، صاحبة العلامة الرمادية.

ومن إعدادات التطبيق، تستطيع استبعاد التطبيقات التي لا تتضمن برامج تجريبية واختيار الثيم المظلم أو الأبيض، أخيرًا، يتوفّر تطبيق Beta Maniac للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على أندرويد، ويكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Beta Maniac على نظام تشغيل أندرويد.