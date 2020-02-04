آيسر تطرح مجموعة أجهزة تتناسب مع قطاع التعليم في المنطقة

آيسر تطرح أجهزة Chromebook و TravelMate Spin B3 و TravelMate B3 التي تستهدف قطاع التعليم.

أعلنت شركة آيسر عن مجموعة جديدة من الأجهزة التي تستهدف قطاع التعليم بشكل رئيس، حيث طرحت جهاز Chromebook 712 الجديد بقياس 12 بوصة، وتعزيز سلسلة أجهزة TravelMate المحمولة بجهاز TravelMate Spin B3 المتحول وTravelMate B3 العادي، وهي أجهزة موجهة لمجال التعليم.

جهاز Chromebook 712

يأتي جهاز Chromebook 712 بمعالج إنتل Core i3 الجيل العاشر، لتقديم أفضل أداء ممكن للطلاب، كما ويمكن استخدامه ليوم كامل بشحنه مرة واحدة، حيث تدوم البطارية حتى 12 ساعة.

يتسم جهاز Chromebook 712 بالمتانة التي تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810G. كما يتميز بقدرته على تحمل أسلوب المعاملة القاسي للطلاب كثيري الحركة.

تقول آيسر حول ذلك في بيانها: “يحتوي الجهاز على نظام معزز للمِفصَل لا يتأثر حتى عندما يرفع الطلاب الجهاز من الشاشة، وهو نظام مصمم خصيصًا لتوفير مرونة إضافية. ويستطيع الجهاز تحمل ما يصل إلى 60 كغم من القوة الضاغطة، ولذلك فإنه لا يتحطم إذا وقف عليه الطالب أو جلس عليه وهو في حقيبة الظهر. ويسمح تصميم الجهاز المقوى والأجزاء التي تمتص الصدمات بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى 122 سم.”

يحوي الجهاز لوحة مفاتيح مثبتة ميكانيكيًا تصعب إزالتها ولكن يسهل استبدالها، ويأتي بشاشة عرض بأبعاد 3: 2 التي تمنح الطلاب مساحة أكبر بمعدل 18 بالمائة مقارنةً بالشاشة ذات نسبة العرض للطول 16: 9 من نفس القياس. ويضيف خيارين للشاشة بين شاشة اللمس (C871T) أو الشاشة التي لا تعمل باللمس (C871). ويمكن فتح الجهاز بزاوية 180 درجة.

يأتي Chromebook 712 مع خدمات جوجل ويستمر بتحديث نظام التشغيل “كروم” تلقائيًا عبر الإنترنت وحمايته من تهديدات الفيروسات والبرامج الضارة دائمة التغير، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمان بيانات الطلاب. ويستطيع الآباء تثبيت تطبيق Family Link من أجل وضع حدود زمنية لعمل الجهاز يوميًا، وتخصيص عناصر تحكم الوالدين وإدارة حساب جوجل الخاص بأطفالهم. كما تتم مزامنة إعدادات الوصول عبر جميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل “كروم”، بحيث تُحدَّث إعدادات الوصول الخاصة بالطلاب بشكل تلقائي عندما يقوم الطلاب بالتبديل بين الأجهزة المشتركة أو تسجيل الدخول في المنزل باستخدام حساب “G Suite for Education”.

مجموعة TravelMate

تأتي أجهزة TravelMate Spin B3 وTravelMate B3 مصممة لتلبية احتياجات الطلاب في مراحل التعليم الأساسية. حيث تحوي معالجات إنتل Pentium و Celeron، وتتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD 810G، لمقاومة الصدمات وانسكاب السوائل باعتبارهما جزء من الحياة المدرسية اليومية.

تجلب هذه الأجهزة الجديدة بطاريات مناسبة للعمل على مدار اليوم مع قدرة تجعلها تدوم حتى 12 من الاستخدام المتواصل.

يتميز جهاز TravelMate Spin B3 بالمرونة ويتكيف مع متطلبات اليوم المدرسي عبر أربعة أوضاع مختلفة، حيث يمكن للطلاب كتابة المقالات في وضعية الكمبيوتر المحمول، مشاهدة مقاطع الفيديو أو المحاضرات في وضعية شاشة العرض، توفير المساحة على المكتب باستخدام وضعية شكل الخيمة عندما يحتاجون إلى العمل بأيديهم، ووضعية الكمبيوتر اللوحي عندما يحتاجون إلى الكتابة باليد في صفوف الرياضيات أو الرسم. فيما تتيح الكاميرا الاختيارية أعلى لوحة المفاتيح للطلاب إمكانية التقاط الصور ومقاطع الفيديو في وضعية الجهاز اللوحي.

يستخدم جهاز TravelMate Spin B3 تقنية Wacom AES التي تعمل على توفير تجربة كتابة طبيعية، كما يأتي بقلم قابل للإرساء.

تم تزويد أجهزة TravelMate Spin B3 وTravelMate B3 بمجموعة متنوعة من المواصفات التي تسهل حياة المعلمين ومسؤولي تقنية المعلومات يالمدرسة.

فهي تحتوي على مؤشر لحالة البطارية على الغطاء الأمامي كتجهيز اختياري يتيح للمعلمين معرفة أجهزة الطلاب التي انخفض فيها مستوى شحن البطارية، والمفاتيح المثبتة التي يصعب إزالتها ولوحة المفاتيح سهلة الإصلاح، ما يسهّل على مسؤول تقنية المعلومات بالمدرسة إصلاحها.

التوفر

ستتاح أجهزة Chromebook و TravelMate Spin B3 و TravelMate B3 للمستخدمين في الشرق الأوسط في شهر أبريل المقبل.

أما بخصوص السعر، فسيكون متاحًا على الموقع الرسمي أو بالمتاجر قبيل إطلاق الأجهزة في السوق بحسب للمنطقة الجغرافية.

ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة.