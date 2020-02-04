آبل تحدّث موقع iCloud.com ليدعم الهواتف الذكية

أخيراً أصبح موقع iCloud.com الخاص بآبل يدعم الهواتف الذكية بشكل كامل بحيث يتم تصفحه من متصفح الويب الخاص بها ويظهر بواجهة تناسب شاشتها الصغيرة.

سابقاً كان المستخدم يضطر لفتح نسخة سطح المكتب إذا أراد الدخول للموقع من هاتفه الذكي ما يجعل تجربة الاستخدام مربكة للغاية. والآن يمكنك عبر هاتفك أندرويد أو آيفون الوصول لكافة خدمات آبل مثل الملاحظات والصور والتنبيهات وحتى العثور على هاتفي.

من الغريب أن آبل تأخرت حتى اليوم لدعم الهواتف الذكية وشاشاتها وتجربة استخدامها في الموقع الذي يعتبر الوجهة الأولى لمن أضاع هاتفه ويريد البحث عنه مثلاً.

ويعاني بعض المستخدمين من مشاكل في الموقع عند تصفحه حيث لا يمكنهم رفع صور جديدة أو إنشاء قوائم تنبيهات.

كما يلاحظ غياب بعض الخدمات الأخرى مثل جهات الاتصال والتقويم وحتى تطبيقات iWork مازالت غير متاحة وستدعمها آبل تدريجياً لاحقاً.