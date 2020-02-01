جديد التطبيقات: Screen off لقفل وإلغاء قفل الشاشة دون استخدام زر الطاقة

Screen off هو تطبيق يتيح لك قفل وتشغيل شاشة هاتفك الذكي دون الحاجة إلى لمس زر الطاقة.

على متجر جوجل بلاي، هناك العشرات من التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها بدلًا من الأزرار المادية للهاتف “زر الطاقة، وزري خفض ورفع الصوت”، وتكمُن اهمية هذه التطبيقات في حالة تعطّل أحد هذه الأزرار، تطبيق Screen off أحدث التطبيقات في هذا الشأن، حيث معه يمكن قفل وإلغاء قفل شاشة هاتفك الأندرويد الذي يعمل بإصدار أندرويد 9.0 فأحدث.

فيما يخص كيفية العمل مع تطبيق Screen off، ببساطة شديدة، يُتيح لك هذه المهمة من خلال الضغط المُطوّل على زر الصفحة الرئيسية، أو عن طريق الاستعانة بمعرّف البصمة سواء للقفل أو لإلغاء القفل.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يُوفّر التطبيق أيضًا، خيارات التقاط الشاشة “سكرين شوت”، والتحكم بمستوى الصوت باستخدام عنصر واجهة مستخدم، ودون الحاجة إلى لمس الأزرار المادية، أخيرًا وللأسف الشديد، تطبيق Screen off غير مجاني، أو بالأحرى هو مجاني لمدة 1 يوم للتجربة، بعد ذلك عليك شراء النسخة المدفوعة والتي تُكلّفك أكثر من 1 دولار.

تحميل النسخة التجريبية من تطبيق Screenoff.

تحميل الإصدار المدفوع والكامل من تطبيق Screenoff.