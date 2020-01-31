Virginia Rometty تتنحى عن إدارة شركة IBM في إبريل المقبل

ستتنحى المدير التنفيذي لشركة IBM الأمريكية Virginia Rometty تاركة منصبها الذي شغلته منذ عام 2012 في السادس من إبريل المقبل 2020، حيث تعد Rometty من أكثر النساء هيمنةً في العالم التقني منذ مدة طويلة.

وستخدم السيدة صاحبة المسيرة الطويلة في IBM وأول إمراة تشغل هذا المنصب في الشركة كأحد أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية العام ومن ثم ستتقاعد بشكل نهائي.

فيما سيأخذ مكانها في غدارة الشركة Arvind Krishna والذي يدير قسم الأعمال السحابية في الشركة في الوقت الحالي والذي لعب دوراً مهماً في استحواذ IBM على شركة Red Hat حيث وصفته Rometty بأنه المدير التفيدذي المناسب لحقبة الشركة القادمة.

وفي خطاب حول هذه الحدث وتولي Arvind لرئاسة الشركة خلفاً لها أشادت روتني بدور الأخير في رفع إمكانيات قطاع الشركة السحابي والبرمجي مشيرة إلى إبرام أكبر عمليات الاستحواذ لصالح IBM في عهده لذا فهو في وضع مناسب لقياجة الشركة للحقبة القادمة.

وكانت IBM قد استحوذت على شركة Red Hat في عام 2018 معلنة أن الشركة البرمجيات الكبيرة متعدد الجنسيات والموزع الأكبر لنظام لينوكس بمبلغ 34 مليون دولار، مضيفة بذلك بعداً تقنياً كبيراً لقدرتها في العالم الرقمي مع الخبرة والإمكانيات البرمجية للشركة الجديدة.

المصدر

Engadget