فيس بوك تدفع 550$ مليون في تسوية لقضية تقنيات التعرف على الوجه

بعد عدة سنوات من الصولات والجوالات في أروقة المحاكم لعملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك على خلفية انتهاك خصوصيات المستخدمين بتقنيات التعرف على الوجه توصلت أخيراً لتسوية للقضية بدفع مبلغ 550 مليون دولار.

جاء كشف المنصة عن التسوية خلال إعلانها عن إيراحاتها للربع المالي الرابع والأخير لعام 2019؛ حيث تنامت فيه أرباخ الشركة لـ7.3 مليار دولار لتغلق العام بأرباح إجمالية بلغت 18 مليار دولار.

فيما قال مدير عمليات الشركة David Wehner بأنهم قاموا بالفعل بالتوصل لتسوية في قضية تقنيات التعرف على الوجه في الشبكة الإجتماعية _ التي كانت تعمل بالوضع الافتراضي وتتعرف وتحدد وجوه المستخدمين في الصور دون إبدائهم الموافقة أو وصولهم إشعار بالعملية_ حيث دفعت شركته 550 مليون دولار لإنهاء القضية.

وكان المُدعون في هذه القضية قد استندوا على قانون ولاية إلينوي الأمريكية لخصوصية المعلومات البيومترية؛ موضحين أن عملية استخدام فيس بوك لتقنيات التعرف على وجوه المستخدمين كانت تتم دون إبلاغ المستخدم لوم تقم فيس بوك بأخذ رخصة من المستخدمين قبل جمع بياناتهم البيومترية.

وكانت فيس بوك قد أعلنت عن إيقافها عمل تقنيات التعرف على الوجه في الصور والفيديوهات بالوضع الافتراضي على المنصة بداية سبتمبر الماضي؛ وأنها ستتحذ مزيداً من التدابير للحفاظ على خصوصية المستخدم؛ التي ذاقت الأمرين مع المنصة الاجتماعية الأكبر عالمياً على مدار السنوات الماضية من فضائح تسريب بيانات وإختراقات ومشاركة معلومات مع تطبيقات طرف ثالث.

مواضيع ذات صلة:

فيس بوك ستبدأ بالطلب من كافة مستخدميها التحقق من إعدادات الخصوصية

المصدر

Engadget