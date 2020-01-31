إيرادات فيس بوك تفوق التوقعات وعداد المستخدمين الشهري يضرب حاجز 2.5 مليار

نتائج فيس بوك المالية في الربع المالي الرابع من 2019 تشهد نموًا جديدًا في إيرادات الشركة وعدد المستخدمين اليومي والشهري.

أعلنت شركة فيس بوك عن نتائجه المالية للربع المالي الأخير من 2019 والذي انتهى بنهاية ديسمبر مع نتائج فاقت جميع التوقعات. حيث شهدت إيرادات الشركة ارتفاعًا ملحوظًا من خلال تحقيق 21.08 مليار دولار أمريكي، والتي بدورها ساهمت بتحقيق دخلي تشغيل بواقع 8.86 مليار دولار، بفضل النمو المتصاعد لعدد المستخدمين اليومي والشهري.

إيرادات الشركة التي وصلت 21.08 مليار دولار هذا الربع، فاقت إيرادات الربع الماضي بنحو 25% والتي كانت 16.9 مليار دولار.

فيما كان الدخل التشغيلي قد ارتفع بنسبة 13% بواقع 8.86 مليار دولار بالربع الرابع 2019، مقارنة مع 7.8 مليار 2018.

وهو ما يوضح أن هامش الدخل انخفض خلال الربع الرابع من 2019 مقارنة مع 2018 ربما لأسباب مختلفة بينها الحماية.

أما على المستوى السنوي، فقد حققت الشركة نموًا قدره 27% في 2019 كاملة مقارنة مع 2018 بتحقيق إيرادات بنحو 71.1 مليار دولار. فيما كان الدخل التشغيلي خلال العام نحو 24 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 25 مليار تقريبًا في 2018، وهو ما يعني تراجع الدخل السنوي بقيمة 4%، ولا شك أن غرامة العام الماضي الكبيرة من لجنة التجارة الفيدرالية على الشركة ساهمت بذلك.

وبالحديث عن عدد المستخدمين النشطين على الشبكة، فقد وصلت إلى 1.66 مليار بالمتوسط مع نهاية شهر ديسمبر 2019 بزيادة 9%.

في حين أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا، وصل 2.5 مليار مع نهاية ديسمبر 2019 وبنمو 8% عن العام الماضي 2018.

وفي إحصائية مختلفة، تقول فيس بوك أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على جميع منصاتها وتطبيقاتها بما يشمل إنستجرام وتطبيق وتطبيق واتساب قد وصلت 2.26 مليار، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا على المنصات مجتمعة نحو 2.89 مليار.

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