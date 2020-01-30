Tangi تطبيق اجتماعي جديد مشابه لفكرة الخدمة الاجتماعية Pinterest

أعلن فريق العمل Area 120 الخاص بشركة جوجل عن تطبيقه الجديد Tangi والذي يُعدّ استنساخ لخدمة Pinterest.

لدى جوجل الكثير من المشاريع وفرق العمل التي تهدف إلى تطوير منتجات تجريبية، ومنها من يرى النور وآخر يُوضع على الرفوف، عمومًا، أحد فرق العمل هذه والنشطة جدًا هو Area 120 والذي كان له في العديد من التطبيقات بين المستخدمين، سواء على الويب أو على أندرويد أو حتى iOS، منها تطبيق Rivet و Touring Bird.

اليوم لدى هذه الحاضنة تطبق جديد حمل اسم Tangi والذي من النظرة الأولى يُرى أنه استنساخ للخدمة الاجتماعية Pinterest الغنية عن التعريف، وهنا يُمكِن تعريف التطبيق بأنه عبارة عن خدمة لمشاركة فيديوهات اجتماعية لتعلّم أشياء جديدة كل يوم.

وفي هذا السياق، أشار القائمون عن التطبيق بأن الإسم مزيج من “TeAch aNd GIve” و “Tangible”، بالتالي فهو يُركّز على محتوى إبداعي ونمط حياة مثل الصياغة والطبخ والأزياء ,,إلخ، وعلى عكس Pinterest، يستخدم Tangi مقاطع فيديو قصيرة “60 ثانية كحد أقصى” بدلاً من الصور، مع إمكانية فتح المشاركات لإضافة تعليقات ومشاهدة الوصف الكامل للفيديو.

أخيرًا، تطبيق Tangi متاح على الويب وعلى آيفون فقط، وهو غير متوفّر في الوقت الحالي على أندرويد، كذلك يعمل الفريق مع بعض منشئي المحتوى لإنشاء محتوى للتطبيق يمكن الإطلاع عليه الآن، ومع ذلك، لن تتمكن حاليًا من استخدام التطبيق والبدء في نشر هذه الفيديوهات القصيرة، بحيث يجب عليك التسجيل للدخول في قائمة الانتظار.

المصدر:

Google