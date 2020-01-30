آبل ستطلق شاحن لاسلكي وملحق تعقب وسماعات رأس راقية (تقرير)

أشار تقرير جديد لـ MacRumors إلى خطة شركة آبل لإطلاق جملة من الأجهزة والتحديثات الجديدة خلال الفترة القادمة ومن ضمنها شاحن لاسلكي جديد بعد إعلان تخليها عن AirPower العام الماضي.

الأخبار جاءت بالاعتماد على الخبير التقني Ming-Chi Kuo بتفاصيل مفادها أن الشركة ستطلق نموذج جديد من سماعات رأس راقية وآيفون بشاشة 4.7 بوصة ( آيفون 9 أو SE2) وملحقات تعقب وأجهزة آيباد برو وماك بوك برو وماك بوك آير محدثة بالإضافة للشاحن اللاسلكي الذي يتنظره جمهور آبل منذ وقت طويل.

وتعد بعض هذه المنتجات السابق ذكرها موجودة على طاولة التسريبات منذ مدة ليست بالقصيرة ومنها ملحق التعقب (Apple Tag/ AirTag) الذي كشفت عنه سلسلة من التسريبات البرمجية لنظام تشغيل iOS، حيث أظهرت أنه سيعتمد على تنقية اتصال البلوتوث واسعة النطاق؛ ليجعل أمر تعقب المقتنيات الشخصية أكثر سهولة على المستخدم عبر إضافة الملحق أو الميدالية الذكية لها.

على نفس السياق تحدثت الكثير من التقارير ومنذ شهور عن آيفون SE2 أو ما يطلق عليه البعض آيفون 9 والذي سيأتي بتصميم مشابه لآيفون 8 ومواصفات داخلية مماثلة لآيفون 11 مع إرجاع زر الهوم حسب أخر التسريبات وبسعر حوالي 400 دولار.

شاحن لاسلكي جديد

أما الجديد كلياً في خطة آبل هو عملها على شاحن لاسلكي جديد بعد إنهاءها الجدل الذي استمر لسنوات حول AirPower الذي كشفت عنه عام 2017 ولم تطلقه ثم أعلنت العام الماضي وقف العمل عليه؛ ليعود الأمل من جديد حول إطلاق شاحن لاسلكي يحقق طموحات الشركة كما سبقت وصرحت سابقاً.

أما السماعات الجديدة يبدو أن Kuo بنى توقعاته على النجاح الكبير الذي حققته الشركة في خط إنتاج سماعاتها اللاسلكية AirPods وAirPods Pro مما سيدفعها لتوسيع منتجاتها، لكنه لم يوضح إذا ما كانت السماعات الجديدة ستكون كسماعات الرأس اللاسكلية الموجودة في السوق أم سماعات جديدة كلياً.

وبالنسبة لآيباد برو فدارت التوقعات حول تزويده بكاميرا ثلاثية كما في نسخة آيفون 11 برو بالإضافة لتدعيمه برقاقة آيل A13X، أما جهاز ماك بوك برو فأول تلك التغيرات هي لوحة المفاتيح المقصية والتخلي عن تصميم Butterfly فيما لم يتطرق Kuo إلى تفاصيل أكثر حوله.

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المصدر

MacRumors