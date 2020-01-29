مبيعات ألعاب نينتندو على الهواتف الذكية تخطت مليار دولار

نينتندو تمكنت من تحقيق أكثر من مليار دولار مبيعات على أندرويد و iOS من ألعابها وعلى رأسها Fire Emblem Heroes.

تُعد نينتندو من أكبر الشركات المتخصصة بالألعاب سواءً فيما يتعلق بالأجهزة أو الألعاب نفسها على منصة سويتش والمنصات الأخرى. هذه الحقيقة تؤكدها مبيعات الشركة على نظامي تشغيل أندرويد و iOS للهواتف الذكية من خلال تخطي مبيعات ألعابها الستة على النظامين 1 مليار دولار؛ والفضل الأكبر يعود إلى لعبة Fire Emblem Heroes.

وفقًا، لتقرير Sensor Tower، فإن لعبة Fire Emblem Heroes حققت مبيعات 656 مليون دولار لوحدها؛ أكثر من الألعاب الأخرى مجتمعة.

وتتميز اللعبة الأكثر تحقيقًا للأرباح بأنها تتيح الحصول على شخصيات عشوائية للمستخدمين عند عمليات الشراء، وبالتالي تحفيز اللاعبين للشراء أكثر.

وتأتي ألعاب Animal Crossing: Pocket Camp في المرتبة الثانية من حيث المبيعات بواقع 131 مليون دولار، تليها لعبة Dragalia Lost بواقع 123 مليون دولار، ثم لعبة Mario Kart Tour بتحقيق 86 مليون دولار، بعدها لعبة Super Mario Run بتحقيق 76 مليون دولار، وأخيرًا لعبة Dr. Mario World بتحقيق 4.8 مليون دولار.

هذه الأرقام تمثل المبالغ المالية التي ينفقها اللاعبون، ولذلك فإن عائدات نينتدو من متاجر الهواتف الذكية نفسها والإعلانات غير محسوبة.

اليابان الأكثر مساهمة بالمبيعات

بالحديث عن مصادر هذه الإيرادات، فإن البلد الأم اليابان كانت السوق الأكبر للشركة من خلال المساهمة بنحو 581 مليون دولار وبنسبة 54% من كافة مبيعات الشركة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بالمساهمة بتحقيق 316 مليون دولار وبنسبة 29% من المبيعات.

لكن يجد التنويه أن معظم المبيعات في الولايات المتحدة كانت من ألعاب ماريو واللاتي كانت أعلى الألعاب تنزيلًا على المتاجر.

حيث كانت لعبة Super Mario Run قد حققت 244 مليون تنزيل بواقع 54%، ولعبة Super Mario Kart 147 مليون تنزيل بنسبة 32%؛ أي أن اللعبتين ساهمتا بنسبة 86% من إجمالي التنزيلات. فيما ساهمت اللعبة الأكثر تحقيقًا للأرباح بنسبة 4% فقط من إجمالي التنزيلات البالغة 452 مليون تنزيل لجميع الألعاب.

المصدر:

Sensor Tower