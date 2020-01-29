رسميًا لعبة Shadowgun War Games ستكون متاحة يوم 12 فبراير القادم

أعلنت استوديو Madfinger Games وبشكل رسمي عن إطلاق لعبتها المنتظرة Shadowgun War Games الشهر المقبل.

في شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلنت استوديوهات Madfinger Games عن لعبتها الجديدة Shadowgun War Games على الهواتف المحمولة، وقد رافق هذا الإعلان نسخة اختبار محدودة جدًا، بعد ذلك وتحديدًا في نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة التسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاي، وهاهي الآن تُعلن وبشكل رسمي عن قرب الموعد النهائي لتقديم اللعبة لجميع المستخدمين، والذي سيكون يوم 12 فبراير.

بالتالي يبدو أن أمامنا خمسة عشر يومًا فقط للانتظار حتى الإصدار الرسمي، ومع هذه اللعبة المُنتظرة، ستكون هناك معارك 5v5 مع رسومات عالية الجودة ومجموعة من الأبطال الفريدين، وكل شخصية ستمتلك أسلحة فريدة خاصة بها، وستكون مهمتك بناء فريق استراتيجي من أجل النجاح والبقاء، كما وستلعب اللعبة أيضًا من منظور الشخص الأول.

أخيرًا، تم تطوير لعبة Shadowgun War Games بشكل أساسي لتكون منافسة ورد على لعبة Overwatch، وهذا هو السبب في أن اللعبة قد حققت بالفعل أكثر من مليون تسجيل مسبق على مدار الأشهر الثلاث الماضية.

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