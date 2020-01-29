جوجل تكشف عن بوت الدردشة Meena الأذكى على الإطلاق

المساعدات الصوتية اليوم على الرغم من تطورها إلا أنها مازالت ضعيفة في إجراء محادثة متواصلة مع المستخدم ويشعر أنها طبيعية، لكن جوجل ترى أن بوت الدردشة خاصتها Meena قادر على ذلك حيث يمكنه النقاش معك في أي شيء تريده.

تقول جوجل أن الشبكة العصبية الخاصة بالمحادثات التي يعتمد عليها البوت تحوي 2.6 مليار مؤشر وهي أفضل من أي مولّد ذكاء صنعي متاح اليوم. وعمل فريق مهندسي الشركة على تدريب البوت بواسطة 40 مليار كلمة من 341 غيغابايت من النصوص بما فيها منشورات على الشبكات الاجتماعية وذلك باستخدام نموذج seq2seq.

يعتبر نموذج seq2seq تنويعة من الشبكة العصبية الخاصة بجوجل Transformer والتي تعمل على مقارنة الكلمات في المقاطع النصية ببعضها البعض لفهم العلاقة فيما بينها.

تقول جوجل أن بوت الدردشة خاصتها Meena لديه قدرة إستيعاب وسعة أكبر بنحو 1.7 مرة وتم تدريبه على بيانات أكثر بنحو 8.5 مرة من بوت GTP الخاص بـ Open AI

تعمل جوجل في مجال بوتات الدردشة منذ خمسة أعوام، وأطلقت عدة نماذج ذكاء اصطناعي بهذا الخصوص في التعامل مع اللغة لفهم سياق الحديث وليس كل كلمة بكلمتها.

وجوجل من أفضل الشركات التقنية الأميركية بهذا المجال، وتعمل كذلك مايكروسوفت وأمازون التي أعلنت العام الماضي عن جائزة لأفضل بوت دردشة يمكنه الحفاظ على النقاش مع المستخدم لمدة 20 دقيقة على الأقل.

واستحوذت مايكروسوفت على شركة Semantic Machines لتطوير قدرات كورتانا. فضلاً عن وجود بوتات مثل Replika التي تدعي أنها صديق المستخدم المستعد دائماً للحديث معه.

للقراءة والتعمق أكثر حول Meena الإطلاع على هذه الورقة البحثية.