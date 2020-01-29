تطبيق TweetCaster بديل تويتر الرسمي متوقف الآن عن العمل

يبدو أنها نهاية تطبيق TweetCaster “تويت كاستر”، أحد أهم بدائل تطبيق تويتر الرسمي.

إذا نظرنا لأهم بدائل تطبيق تويتر الرسمي على الهواتف المحمولة، فسوف نرى تطبيق TweetCaster في القائمة، وذلك لما يُقدّمه من أدوات مُساعِدة في تصفّح تويتر وغير موجودة أصلًا في التطبيق الرسمي لمنصة التدوين المصغرة، كذلك يُعد التطبيق أحد أقدم التطبيقات في مجاله، حيث ظهر لأوّل مرة في عام 2010.

في غضون ذلك، لم يحصل التطبيق على أي تحديث منذ أكثر من عام، ومع ذلك فكان التطبيق مستقر لدرجة كبيرة، إلّا أنه مؤخرًا قد توقف عن العمل، وهذا ما أشار إليه مستخدميه عبر المراجعات من على صفحته في متجر جوجل بلاي، حيث لم يَعُد يعمل التطبيق ويظهر معه خطأ “401”.

في السياق ذاته، لا يبدو أن المشكلة مرتبطة بالحد الذي وضعته تويتر في هذه النوعية من التطبيقات، ومع ظهور مُطوّر التطبيق “OneLouder”، فقد عُرِفَ السبب الحقيقي، حيث أشار أن السبب وراء توقّف TweetCaster هو شركة تويتر نفسها، والآن يعمل المطور على إبلاغ المستخدمين بتوقف التطبيق، وبنفس الوقت التواصل مع تويتر، وحتى كتابة هذه السطور لم يتلق أي إجابة من الشركة حول سبب توقف التطبيق عن العمل.

أخيرًا، أظهر بعد مستخدمي التطبيق مشاعر الإحباط حول هذا التوقف، وبنفس الوقت طالبوا تويتر بتقديم بدائل مناسبة من التطبيق الرسمي، والحقيقة تُقال “إنه ليس من السهل التخلي وفقد الوصول إلى تطبيق يتم استخدامه لسنوات”.

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