إيرادات آبل الربعية تفوق التوقعات بفضل خدماتها الجديدة

حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي لتتفوق على جميع التوقعات.

أعلنت شركة آبل عن إيراداتها المالية في الربع المالي الأول من العام 2020 والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وقد شهدت الإيرادات ارتفاعًا ملحوظًا وصل 91.8 مليار دولار أمريكي ليفوق التوقعات بفضل الخدمات العديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، وكذلك ارتفاع مبيعات هواتف آيفون بعد تراجع في الفترة الأخيرة بفضل زيادة الطلب على نسخ آيفون 11 و 11 برو، بجانب الطلب المرتفع والمستمر الساعات الذكية.

إيرادات آبل التي وصلت 91.8 مليار دولار خلال هذا الربع فاقت توقعات الربع الماضي بين 85.5 مليار و89.5 مليار دولار.

وبحسب تيم كوك، المدير التنفيذي لآبل، فإن مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء أو الساعات الذكية وصلت مبيعات قياسية وتاريخية للشركة.

كما أن مبيعات سلسلة هواتف آيفون 11 فاقت التوقعات، لتساهم بذلك في تحقيق نحو 56 مليار دولار للشركة خلال الربع المالي المنصرم. فيما ساهمت الخدمات الجديدة مثل خدمة بث المحتوى، خدمة الألعاب، خدمة الأخبار، والبطاقة الائتمانية بالتعاون مع غولدمان ساكس، والخدمات الأخرى في جني نحو 12.7 مليار دولار للشركة.

وبهذه الإيرادات، فإن أرباح كل سهم من أسهم الشركة وصلت إلى 4.99 دولار، أعلى من القيمة المتوقعة بنحو 4.55 دولار.

الجدير بالذكر، أن آبل قررت من الربع المالي الماضي عدم الإفصاح عن عدد مبيعات هواتف آيفون والاكتفاء بالإعلان عن القيمة.

المصدر:

Deadline