فيس بوك ستبدأ بالطلب من كافة مستخدميها التحقق من إعدادات الخصوصية

تريد فيس بوك أن تركّز في العقد الجديد على الخصوصية وحسب، وتريدها تبسيط الإجراءات على مستخدميها، كما تخطط للبدء بإظهار رسالة لحوالي ملياري مستخدم تطلب منهم مراجعة إعدادات الخصوصية.

خلال الأسابيع القليلة القادمة سيظهر للمستخدمين تدريجياً أداة التحقق من الخصوصية Privacy Checkup الجديدة في آخر الأخبار بالضغط عليها تظهر لك أقسامها المتعددة لتعرف بدقة كل شيء حول خصوصيتك وما هي الأشياء المكشوفة للعامة أم للأصدقاء أم لك فقط.

كما أصبحت أداة النشاط خارج فيس بوك Off-Facebook Activity tool متاحة لكافة المستخدمين حول العالم. وتتيح هذه الأداة معرفة ملخص عن البيانات التي جمعتها المواقع الخارجية عنك وخيار بحذفها لعدم استهدافك بالإعلانات.

ومنذ بداية العام الجاري أصبحت فيس بوك ترسل إشعار عند عمليات تسجيل الدخول بتطبيقات خارجية بواسطة فيس بوك، وذلك لمعرفة المتطفلين على حسابك.

تحاول فيس بوك تلميع صورتها فيما يتعلق بالخصوصية بعد عقد ماضي مليء بالمشاكل لاسيما صعوبة تتبع كل التفاصيل من قبل المستخدم، الآن أصبحت الأمور أسهل عليك بالتحكم.