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13 تطبيق و 19 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 13 تطبيق و 19 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Gallery Plus : Video Player & Photo gallery : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Screen Share Tile – Share screenshot from tile : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Video Player All Format – OPlayer : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Star Rover – Stargazing Guide : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Web Development PRO (HTML, CSS) : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- AVS : Any Video Converter : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- ProCam 7 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The App – No more Difficult Decisions ! : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Autoroid – Automation Device Settings : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- DroidMote Server (root) : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fledermaus – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Prism Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
الألعاب:
- eclidus : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- 2048 – Puzzle Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Fall of Reich – WW2 Allied Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Laser Labyrinth : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dungeon & Pixel Hero VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Empire Warriors Premium: Tower Defense Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- God of Attack VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Tap Tap Fist VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Cartoon Craft : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Duck Warfare : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- The Celestial Tree VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tower of Infinity VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Wonder Knights VIP : Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.