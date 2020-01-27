موتورولا تعمل على هاتف مع قلم منافس لسلسلة جالكسي نوت

تعد شركة موتورولا من الشركات النشطة في الفترة الأخيرة والتي تحاول بكل كد تثبيت أقدامها في سوق الهواتف الذكية؛ فقد كشفت مؤخراً عن هاتفها القابلي للطي RAZR الصدفي والذي سيطرح في السوق في 6 فبراير.

أما الجديد فهو ما كشف عنه التقني Evan Blass بحيث شارك صورة تظهر هاتف قادم من مع قلم لمس بنية ظاهرة من موتورولا بتوسيع المنافسة بمحابهة مباشرة مع سلسلة سامسونج الرائدة جالكسي نوت.

ولم يشارك بطل التسريبات أي تفاصيل أخرى حول الهاتف القادم سوى الظاهر من الصورة إن صحت؛ بحيث سيكون الهاتف بكاميرا أمامية في الشاشة على شاكلة هاتف One Action مما يعني أيضاً أن السعر قد يكون في المتناول.

لكن لحد اللحظة ليس هنالك أي أخبار مؤكدة متى قد تعلن الشركة عن الهاتف بيد أننا الآن على بعد أسابيع من كونجرس الهواتف العالمي والذي قد نرى نماذج جديدة من الشركة هنالك مع احتمال ضعيف أن نرى هاتف موتورولا المزود بالقلم خلال المؤتمر.

المصدر

Engadget