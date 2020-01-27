شركة آبل تسجل براءة إختراع لجهاز Mac زجاجي متكامل

في وقت سابق سجلت شركة آبل براءة اختراع لجهاز MacBook مع شاشة لمس قابلة للفصل وتدعم الشحن اللاسلكي؛ أما جديد الشركة في هذه المضمار فهو جهاز Mac مكتبي مصمم كلياً من طبقة واحدة من الزجاج مع إنحناء في الجانب السفلي يحمل بعض الإضافات.

وفي مخطط تسجيل براءة الاختراع يبدو أن Mac الزجاجي سيحمل مكونات الجهاز في الشق الخلفي للشاشة المنحنية من معالج وذواكر ومكونات داخلية أخرى ويكون الجزء الأمامي هو شاشة العرض.

وواضح من الصورة المرفقة أن لوحة المفاتيح ستجد مكانها في القطاع التالي للإنحاء والذي يعمل بطبيعة الحال كحلقة الوصل بين الشاشة إذا ما صح التعبير والمكونات المادية المرفقة كلوحة المفاتيح أو لوحة اللمس عبر منافد مصصمة خصيصاً لها وكذلك ربما يكون للجزء المنحني دور في التحكم في درجة ميل الشاشة وتثبيتها ووفقاً لرغبة المستخدم.

الجهاز المسجل يبدو كمخطط لجهاز مكتبي أكثر منه لأن يكون تابع لسلسلة لابتوبات الشركة؛ مع أن ذلك لا ينفي أبداً احتمالية إخراج آبل له كجهاز MacBook مغاير.

وبالرغم من تسجيل براءة الاختراع واضحة المعالم لا يمكن القول بأننا قد نرى Mac زجاجي منحني يحمل الشاشة والمكونات الداخلية في مكان واحد في وقتِِ قريب؛ فالمعلومات المرفقة في طلب التسجيل توضح فكرة تقنية وليس عملاً تحت التطبيق. تماماً كما سبق وشهدنا نماذج الهواتف القابلة للطي قبل سنوات من وصولها للسوق.

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المصدر

Engadget