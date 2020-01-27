جديد التطبيقات: Styders يتيح لك تنشيط وإلغاء حدود الإضاءة المتحركة حول الشاشة

Styders تطبيق جديد يمنحك لمسة أنيقة على هاتفك الأندرويد مع حدود متحركة ومضيئة.

أحد الخصائص الرئيسية لنظام الأندرويد هو دعمه التحصيص من الألف إلى الياء، ولذلك نجد المئات بل الآلاف من التطبيقات التي تدخل في مجال تخصيص أندرويد، Styders أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال، ومعه ستكتشف عالم مليء بالمميزات، حيث بفضل التصميم البسيط والبديهي، يمكنك استخدام Styders ببساطة وبسرعة، والاستفادة القصوى من جميع ميزاته، والتي ستتيح لك أن يكون لديك خيار واسع لتكون قادرًا على إنشاء شيء فريد من نوعه وتحديد أسلوبك.

وأشار القائمون على التطبيق، أنهم طوّروا كل ميزة فيه لضمان تجربة سلسة وفورية من خلال استغلال أقل قدر ممكن من الجهاز وأدائه، والذي سيبقى الجهاز ثابتًا وغير ذي صلة على الرغم من الخلفية المتحركة، من ناحيته أيضًا، يوفر التطبيق إمكانية إنشاء لون الحدود المتحركة وحفظ الألوان المتسلسلة لاستئناف تشغيلها لاحقًا.

وفي هذا الشأن، لا يُمثّل الشق في بعض الهواتف مشكلة مع التطبيق، كون أن الأخير سوف يتكيّف مع شكل ومكان الشق، علاوةً على ذلك، من الممكن ضبط سرعة الحركة وسطوع الحواف وسمك ونصف قطر الزوايا العلوية والسفلية، كما وهناك امكانية لاختيار نمط الخلفية وضبط المؤقت الذي يسمح لك بتحديد الوقت الدقيق الذي يجب فيه تشغيل وإيقاف الحدود المتحركة تلقائيًا.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يُوفّر Styders معه تأثيرات ضوئية متنوعة في الإعدادات والقدرة على إضافة صورة وتنشيط الحد في حالات معينة فقط، على سبيل المثال عند وصول إشعار أو إدخال سماعات الرأس أو عند شحن الجهاز.

أخيرًا، تطبيق Styders غير مجاني فهو متوفّر للتحميل بسعر 1.10$، دون أي عمليات شراء داخلية أو حتى إعلانات، وبالنظر إلى ما يُقدّمه التطبيق، فنحن ننصح بتجربته، على أن يكفي للتثبيت إصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Styders على أندرويد.