تطبيق Knobby الجديد للتحكم بحجم صوت أندرويد عبر إيماءات مبتكرة

يسمح لك تطبيق Knobby الجديد على أندرويد بالتحكم بشكل مريح في وحدات الصوت على جهازك الأندرويد وعبر إيماءات دوارة.

Knobby هو تطبيق جديد يسمح بإدارة مستويات الصوت من أي مكان في جهازك الأندرويد ومن خلال التحكم بإيماءات دوارة، والتي تتيح لك ضبط نغمة الرنين والنظام والإشعارات والوسائط والموسيقى ومستويات الصوت أثناء المكالمات، بالتالي يمكن الاستفادة من التطبيق في حالة تعطّل أزرار التحكم بالصوت المادية، أو ببساطة كنت ترغب بحماية هذه الأزرار مع الوقت.

من ناحيته أيضًا، يوفّر التطبيق العديد من السمات والهادفة لتخصيص الواجهة بخيارات متعددة ولتغيير الموضع والحجم والسمك والشفافية وألوان الخلفية وأيقونات الألوان ونغمات الرنين، بالإضافة إلى عناصر واجهة مستخدم متعددة للتحكم في الصوت.

كما ويتضمن التطبيق أيضًا خيارًا للتبديل بسهولة بين الأوضاع “صامت أو عادي أو اهتزاز”، ويمكن التبديل وأنت على أي واجهة، بالتالي لن تضطر للخروج من لعبتك أو تطبيقك الحالي للتغيير بين الأوضاع.

أخيرًا، يتوفر تطبيق Knobby مجانًا لنظام تشغيل أندرويد، مع دعمه للإعلانات وبعض العناصر الداخلية التي تحتاج منك الشراء، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Knobby من على متجر جوجل بلاي.