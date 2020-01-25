تطبيق تيك توك سيحصل على مكتبة ضخمة من الموسيقى

قريباً سيحصل تطبيق تيك توك على إضافة جديدة وكبيرة من مقاطع الموسيقى من الفنانين المستقلين لاتاحتها للإستخدام في مقاطع الفيديو وذلك بفضل الإتفاقية التي تم توقيعها مع Merlin لترخيص استخدام المقاطع التي تملك حقوق ملكيتها.

وبموجب الإتفاقية الجديدة فإنه سيتم أيضاً رفد خدمتها الموسيقية Resso المزمع إطلاقها بمكتبة ضخمة من الأغاني والموسيقى التي تملك Merlin حقوقها وذلك لتعزيز إمكانيتها في منافسة خدمات البث الموسيقي الرائجة.

علاقة Merlin مع التطبيقات الأخرى ليست جديدة، فقد سبق لها توقيع إتفاقيات ترخيص مع انستجرام و ديزير وحتى سبوتيفاي.

وتختص وكالة Merlin بالتعاون مع الموسيقيين المستقلين الذين ليس لديهم عقود حصرية مع شركات الإنتاج والتوزيع الفني الشهيرة.

ودفعت Merlin العام الماضي ما قيمته 845 مليون دولار للفنانين الذين يتعاونون معها لقاء استخدام إنتاجهم الفني.