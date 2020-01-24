جوجل تحدد موعد مؤتمر I/O 2020 من 12 إلى 14 مايوم القادم

أعلنت شركة جوجل اليوم عن موعد مؤتمرها السنوي للمطوريين I/O للعام الجاري 2020؛ حيث سيتم عقد ابتداءً من 12 حتى 14 مايو.

فيما جاء كشف الشركة عن الموعد بعد مشاركة المستخدمين في الإعلان الدعائي للمؤتمر الذي كان عبارة عن لعبة حية على شبكة الانترنت توجت بعد إنجاز المستخدمين للمهام بإعلان التاريخ المحدد للمؤتمر.

فيما أعلن المدير التنفيذي للشركة ساندار بيشاي عن مكان عقد المؤتمر الذي سيأخذ مكانه على مدرج Shoreline Amphitheatre في ماونتن كاليفورنيا الأمريكية بجوار مقرها الرئيسي للشركة والذي اعتادت الشركة على إقامة مؤتمراتها السنوية فيه.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

وعلى نسق مماثل لما شهده مؤتمر I/O 2019 يتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفها القادم بيكسل 4A والذي قد يكون مغاير عن نسخة العام الماضي من حيث تضمين الكاميرا الأمامية في تقب دائري في الشاشة، مع احتوائه على منفذ 3.5m للسماعة وكاميرات خلفية في إطار مستطيل.

وعلى غرار الهاتف قد نشهد إعلان الشركة عن المزيد من أجهزة Nest خلال المؤتمر بالإضافة لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وعدد من التحديثات على خدمات الشركة الأخري وبكل تأكيد نظام تشغيل الهواتف أندرويد أو الحديث عن المزيد من الخصائص التي قد يتم إضافتها لنسخة النظام القادمة.

المصدر

The Verge