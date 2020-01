جوجل تحدد موعد مؤتمر I/O 2020 من 12 إلى 14 مايوم القادم

أعلنت شركة جوجل اليوم عن موعد مؤتمرها السنوي للمطوريين I/O للعام الجاري 2020؛ حيث سيتم عقد ابتداءً من 12 حتى 14 مايو.

فيما جاء كشف الشركة عن الموعد بعد مشاركة المستخدمين في الإعلان الدعائي للمؤتمر الذي كان عبارة عن لعبة حية على شبكة الانترنت توجت بعد إنجاز المستخدمين للمهام بإعلان التاريخ المحدد للمؤتمر.

فيما أعلن المدير التنفيذي للشركة ساندار بيشاي عن مكان عقد المؤتمر الذي سيأخذ مكانه على مدرج Shoreline Amphitheatre في ماونتن كاليفورنيا الأمريكية بجوار مقرها الرئيسي للشركة والذي اعتادت الشركة على إقامة مؤتمراتها السنوية فيه.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020