تيليجرام تُوسّع من خاصية استطلاعات الرأي والمزيد من الإضافات الجديدة

أعلنت تيليجرام عن توسيع نطاق الاحتمالات من خلال ثلاثة أنواع جديدة من استطلاعات الرأي على الخدمة.

تُعد تيليجرام “Telegram” خدمة تراسل مليئة أو مكتظة بالميزات، وبشكل دوري هناك المزيد من الإضافات والتحسينات الجديدة على الخدمة، وهذه المرّة، هناك إصدار جديد وشمل خيارات معاد صياغتها لإنشاء استطلاعات الرأي، مما يسمح للأشخاص بإنشاء استطلاعات متعددة وأكثر من ذلك بكثير.

وفي هذا السياق، أشارت الشركة “منذ أن قمنا بإضافة استطلاعات الرأي للمجموعات والقنوات لأول مرة، تم استخدامها في كل شيء بدءًا من تحديد مكان تناول الغداء وحتى تنظيم مظاهرات بلا قائد، واليوم نحن بصدد توسيع نطاق الاحتمالات من خلال ثلاثة أنواع جديدة من استطلاعات تيليجرام”.

فيما يخص هذه الأنواع، الأوّل “الأصوات المرئية” بحيث يمكنك أن ترى بالضبط من صوت في مجموعة لكل خيار، التالي هو “إجابات متعددة”، حيث يمكن للأشخاص تحديد إجابات متعددة لسؤال ما، الثالث “وضع الاختبار” والذي يعمل مثل استطلاع منتظم، ولكن مع وجود خيار صحيح واحد فقط.

أخيرًا، من الإضافات الأخرى في هذا الإصدار، فقد تم تحديث Bot API بدعمه لخيارات الاستطلاع الجديدة هذه، فضلًا عن إعداد جمالي خاص بتغيير الزوايا الدائرية للرسائل، وهناك مؤشر التقدم للتنزيلات والذي كان متاحًا من قبل على نظام iOS.

المصدر:

تيليجرام.