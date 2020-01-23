مشاريع كيك ستارتر التقنية الناجحة خلال ديسمبر 2019

نعود إليكم بحلقة جديدة وقائمة مختارة لبعض المشاريع الناجحة المتعلقة بالتقنية، والتي انطلقت خلال شهر ديسمبر الماضي (2019) ونجحت في الحصول على التمويل الذي سيمكنها من تحويل الأفكار والنماذج الأولية إلى منتجات فعلية ترسل لكل مساهم وتطرح في الأسواق بعد ذلك (إن سارت الأمور على نحو جيد).

تزيد الحاجة لحلول التخزين الرقمي يوماً بعد آخر، وخاصة مع تطور وانتشار التصوير الرقمي، فالصور والمقاطع تزداد ويكبر حجمها ويحتاج المستخدم العادي لوسائل أصغر قابلة للحمل ليستخدمها في تخزين جميع أنواع الملفات، وهذا المنتج هو أحد حلول التخزين الجيدة.

المنتج الذي يحمل اسم (Bullet SSD) هو وسيط تخزين خارجي من نوع SSD، عبارة عن فلاشة (ميموري) لكنها ذات سعة عالية، في حين أن سعرها ملائم، فالقدرة التخزينية لها هي 1 و 2 تيرابايت، وسرعة النقل تصل إلى 500MB/s، حجمها صغير ووزنها خفيف، مقاومة للماء ويمكن أن توصلها بالحاسوب أو بالهواتف الذكية التي تستعمل منفذ USB-C، كما توفر قطعة لتتحول إلى USB-A للتوصيل إلى الأجهزة الحاسوبية القديمة.

قطعة صغيرة يمكن ربطها مع الميدالية، أو في الحقيبة الصغيرة، وظيفتها تبليغ من تحب بمكانك ومسار سيرك، بلمسة سريعة يصل تنبيه إلى أقربائك (المحددين سلفاً) فيعرف مكانك ويتمكن من متابعتك عبر الخريطة، المنتج يحمل اسم (Care Go)، وهو مصنوع من هيكل قوي، وتكفيه شحنة الكهرباء لمدة تصل لسنة كاملة.

إن كنت تريد أن تحول أجهزة منزلك إلى أجهزة ذكية تتحكم بها عن بُعد أو عبر الأوامر الصوتية، لكن لا تريد أن تستبدلها أو تركب عليها أجهزة غالية الثمن، يمكن أن تستعمل هذا المنتج الصغير الغريب في فكرته، فكما هو واضح من اسمه (Fingerbot) هو عبارة عن اصبع متنقلة، تركبها عند الأزرار أو الأجهزة التي تريد في المنزل، ثم تأمر هذه (الإصبع) عبر هاتفك أو عبر المساعد الصوتي، وستقوم هي بدلاً عنك بالضغط على المكبس، لتطفئ النور، أو تشغل التلفاز.

تتميز هذه السماعات التي تعمل لاسلكياً عبر البلوتوث، أنها نحيفة إلى درجة أنه يمكنك أن تضعها مع بيتها الصغير بداخل المحفظة، فهي تتميز بالتصميم النحيف، وبعدة ميزات أخرى من أهمها: الأوامر باللمس، مقاومة للماء والرذاذ، معها منزل متنقل صغير ونحيل، تقنية تخفيف الضوضاء، وغيرها.

يتميز هذا الموزع (Hub) بأنه مكون من قطعتين يحملان الجهاز من مؤخرته، وفي نفس الوقت يوفران عدة مداخل لتوسيع إمكانية التوصيل بحاسوب الماك بوك، المنتج الذي يحمل اسم (JoyDuo) يستخدم لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ويستخدم لشحن الجهاز وكذلك التوصيل بالشاشة ذات الدقة العالية، وغيرها من الخصائص.

منتج صغير ومفيد لأصحاب الدراجات الهوائية، يحمل اسم (WALSUN) يستخدم في تأمين الدراجة عند تركها في الخارج، لكن بدون قفل أو حمل مفتاح، بل ببصمة الإصبع، يمكن استخدامه للدراجات الكهربائية أيضاً، يوفر طريقتين لتأمين الدراجة، عبر العجلة وعبر الكابل، كما أنه مقاوم للماء.

ذاكرة فلاشية لها طرفين للتوصيل، واحدة للتوصيل إلى أجهزة الآيفون المختلفة والآيباد (أجهزة أبل) والأخرى من نوع (USB-C) للتوصيل إلى الأجهزة الحديثة من الأندرويد وكذا أجهزة اللابتوب الحديثة، يمكن استخدامها للنسخ الاحتياطي من الهاتف بطريقة سهلة، كما يوفر المنتج (الذي يحمل اسم iKlips C) تطبيقا هاتفياً خاصاً يمكن من خلاله التحكم وإدارة الملفات وخصائص أخرى.

هذا المنتج هو عبارة عن سكوتر كهربائي (E-Scooter) يستخدم للتنقل في المدن، يحمل اسم (Mantour X) ويتميز عن غيره بالتصميم والمرونة أثناء التنقل والحمل، يمكن أن تطويه ليتحول إلى الشكل الرأسي، ثم تمسك برأسه وسيقوم بالسير معك بعجلة واحدة وبشكل متوازن، يوفر ميزات أخرى مثل متانة المعدن وغيرها.

المنتج بسيط لكن له احتياج وطلب من قبل مستخدمي خوذ الواقع الافتراضي، وخاصة (Oculus Quest) التي تمتلكها شركة فيسبوك، هذا المنتج عبارة عن قطعة صغيرة يتم ربطها بالخوذة من الخلف لتقوم بعملية توازن للخوذة بطريقة مريحة، فهي مصنوعة من مادة ناعمة وفي نفس الوقت ذات كثافة تسمح لها بعمل توازن في جسم الخوذة الثقيل في المقدمة.

يمكن استخدامه كبديل للقفل العادي الذي يعمل بالمفتاح أو عبر الرقم السري، قفل متنقل يمكن شحنه مرة واحدة لتكفي لسنة كاملة، ومن ثم استخدامه لقفل الحقيبة أو الدراجة أو أي شيء آخر، ثم فتح القفل عبر بصمة الاصبع.