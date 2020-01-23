تويتر تضيف ميزة التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على طريقة فيس بوك

سيتمكن مستخدمو تويتر من التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على غرار طريقة التفاعل مع رسائل وردود فيس بوك.

أعلنت تويتر اليوم، أن مستخدميها سيحصلون على طريقة جديدة للتفاعل مع الرسائل عبر المنصة من خلال الرموز التعبيرية، وذلك من خلال الضغط المطول على أيقونة جديدة بجانب الرسائل الواردة واختيار رمز تعبيري (إيموجي) من الرموز الظاهرة للتعبير عن رد الفعل على الرسالة.

يأتي ذلك على نفس طريقة فيس بوك التي شاهدناها سابقًا للتفاعل مع الردود على المنشورات أو الرسائل، لحث المستخدمين على زيادة التفاعل.

وكما قلنا، فطريقة استخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع التغريدات بسيطة وسهلة من خلال الضغط على أيقونة “القلب” بجانب الرسالة. لذا، إذا كنتم تفضلون التفاعل بهذه الطريقة، فبإمكانك تجربتها الآن.

المصدر:

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