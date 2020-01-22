نتفلكس تحصد 8.8 مليون اشتراك جديد رغم إطلاق خدمتي بث ديزني وآبل

بالرغم من المافسة الحالية في سوق منصات المحتوى المرئي وإطلاق منصتي ديزني بلس وآبل TV بلس، حصدت شبكة نتفلكس 8.8 مليون إشتراك جديد خلال ربعها المالي الأخير من 2019 حسب ما أعلنت الشركة اليوم.

فوفقاً للشركة قد زاد عدد المشتركين في خدمتها المرئية إلى 167 مليون اشتراك مدفوع على مستوى الولايات المتحدة والعالم حيث ازداد عدد المشتركين 8.8 مليون خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بنسبة فاقت توقعات الشركة التي كانت تدور حول 7.6 مليون اشتراك.

وحققت نتفلكس إيرادات 5.47 مليار دولار وربح مقابل السهم 1.30 دولار فاقت هذه النتائج المالية التوقعات المسبقة بإيردادت 5.45 مليار دولار و ربح مقابل السهم 53 سنت.

فيما تأتي هذه النتائج الجيدة للشركة ومعدل زيادة الاشتراكات المرضي في ظل إطلاق عدداً من المنافسين لمنصاتهم الخاصة من العروضات المرئية وعلى رأسهم ديزني بلس وآبل TV بلس.

بالإضافة أن هذه النتائج جاءت مفاجئة للشركة من حيث توقعها تأثير رفع سعر الاشتراكات الذي قامت به خلال يناير الماضي سلباً على نموها وخصوصاً في الولايات والمتحدة وكندا، لكن زاد عدد المشتركين في خدماتها في كلا البلدين 550 ألف اشتراك خلال الربع الأخير.

فيما شاركت الشركة بعض الاحصاءات حول برامجها وعروضاتها حيث أوضحت أن مسلسل The Witcher كان الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل متقدماً على The Morning Show لخدمة آبل المرئية وMandalorian الخاص بخدمة ديزني بلس. ووصلت عدد مشاهداته المنزلية إلى 76 مليون.

مقارنة ليست عادلة

لكن في جميع الأحوال لا يمكننا المقارنة بشكل عادل الآن بين نتفلكس والمنصات الأخرى؛ في ظل كون خدمة ديزني بلس محصورة على عدة دول ولن تطلق بنطاق موسع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شبكة HBO Max ستطلق في مايوم 2020 وخدمة البت Peacock التابعة لشبكة NBC ستطلق في يونيو المقبل هي الأخرى.

لذلك يبدو أن هنالك متسع من الوقت أمام نتفلكس لتحقيق مزيداً من النتائج الإيجابية أو على الأقل العمل للمحافظة على مشتركيها الحاليين بمزيد من العروضات والمحتوى المميز قبل أن تغزوها النتائج السلبية من زخم المنافسة في سوق منصات البث.

المصدر

TechCrunch