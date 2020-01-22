تطبيق خدمة المحتوى YouTube TV يصل إلى أجهزة بلايستيشن 4

يصل تطبيق خدمة المحتوى من يوتيوب YouTube TV إلى أجهزة سوني بلايستيشن 4 قُبيل إغلاق خدمة البث Vue نهائيًا.

أعلنت شركة سوني أن تطبيق خدمة المحتوى من يوتيوب، YouTube TV، وصل إلى منصة ألعاب بلايستيشن 4، لتكون بذلك خير معوض عن إغلاق خدمة PlayStation Vue الخاصة بسوني في نهاية الشهر الحالي.

كانت خدمة Vue توفر العديد من القنوات ضمن تطبيقها لتتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى في مكان واحد، لكن بسبب التنافس الكبير في المجال وتراجع المشتركين، قررت سوني إغلاق خدمتها العام الماضي ليكون 30 يناير الحالي موعدًا أخيرًا للاستمتاع بها.

لكن مع الخبر الجديد، فلن يعاني أصحاب اشتراكات الخدمة من توقفها، حيث سيأتي تطبيق خدمة YouTube TV ليحل مكانها ويقدم عشرات القنوات ومكتبة محتوى ضخمة وبسعر 50$، وهو نفس السعر لأقل اشتراك مع خدمة Vue السابقة.

المصدر:

Sony