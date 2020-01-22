بعد التأجيل موتورولا تحدد 6 فبراير موعداً لإطلاق هاتفها القابل للطي في السوق

لم يكن الأمر مختلفاً مع هاتف موتورولا RAZR من حيث تأجيل الشركة لإطلاقه كما سبق وحدث مع هاتفي سامسونج جالكسي فولد وهواوي مايت X لكن الأسباب لم تكن لعيوب تصنيعية حسب الشركة.

لتعلن شركة موتورولا اليوم على أن هاتفها RAZR الصدفي القابل للطي سيكون متوفراً في السوق الأمريكي في السادس من نوفمبر المقبل مع توفره للطلب المسبق في 26 يناير الجاري بسعر كما سبق وأعلنت 1,499 دولار.

موتورولا RAZR الذي يعتبر أول هاتف صدفي قابل للطي يتم إطلاقة كان من المفترض أن يتوفر في السوق في 26 ديسمبر الماضيP إلا أن الشركة أجلت الإطلاق للتاريخ أعلاه بسبب الطلب على الهاتف الذي فاق التوقعات حسب ما صرحت وكونها تحتاج مزيداً من الوقت لتوفير الكميات المطلوبة.

ووفقاً لموتورولا فإن RAZR سيتوفر للطلب المسبق في 26 يناير حصرياً في كل من Verizon وولمارت وموقع الشركة الرسمي، بينما يستوفر في المتاجر بداية من 6 فبرايز؛ أما بالنسبة للتوفر على المستوى العالمي فليس هنالك معلومات واضحة بعد.

وبالحديث عن الهاتف والتذكير بأهم مواصفاته فهو يعمل بمعالج سنابدراجون 710 والذي بطبيعة الحال يقدم أداءً جيداً لكنه لا يرتقي لمعالج 855 المستخدم في الهواتف الرائدة، فيما يملك شاشة 6.2 بوصة وبطارية صغيرة 2510 ملي أمبير وهذا ربما يفسر استخدام الشركة معالج سنابدراجون 710 للمحافظة على عمر البطارية.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكشف شركة سامسونج عن نسخة جديدة لهاتف قابل للطي Galaxy Z Flip خلال مؤتمرها المزمع عقده في 11 فبراير المقبل للكشف عن سلسلة S20، ليكون بذلك هو الهاتف الصدفي القابل للطي الثاني الذي يتم توفيره للمستهلك.

المصدر

The Verge