آبل ربما تُطلق هاتف آيفون رخيص الثمن في مارس القادم

هاتف آيفون جديد سيأتي لأصحاب الميزانية المنخفضة مع خطة آبل للتوسع وإطلاق هواتف تناسب فئات أكبر.

ذكر تقرير من موقع Bloomberg، أن شركة آبل ستبدأ بإطلاق هواتف آيفون بأسعار منخفضة خلال وقت قريب جدًا. حيث تعمل الشركات المزودة على قطع الآيفون إلى توفير تلك القطع في شهر فبراير 2020 والذي يأتي بعد أيام من الآن، على أن تكون خطط إطلاق هاتف رخيص جديد في شهر مارس القادم.

وسيكون هاتف آيفون منخفض السعر هو الأول منذ إطلاق الشركة هاتف SE الذي وفرته ليناسب فئات أكبر من المستخدمين بالعالم.

كانت التقارير حول إطلاق آبل لهاتف منخفض الثمن بدأت العام الماضي، وخاصة مع المحلل المعروف لمنتجات الشركة مينغ شي كو.

ليأتي الآن تقرير Bloomberg، ويؤكد أن ذلك الهاتف سيكون متاحًا في وقت قريب جدًا، وأكثر تحديدًا في شهر مارس القادم.

التقارير السابقة كذلك، أكدت أن الهاتف سيكون شبيهًا بآيفون 8 لكنه سيأتي مع حجم صغير وشاشة بقياس 4.7 بوصة، فيما سيحمل رقاقة معالجة آبل A13 المتواجدة في أحدث هواتف الشركة، وربما يأتي مع مستشعر بصمة أصبع فقط دون وجود ميزة التعرف على الوجه. وحتى اللحظة لم تظهر أي تأكيدات حول إذا ما كان سيحمل اسم iPhone SE 2 أم لا.

بهذه الخطوة، سترفع آبل حجم المنافسة الهائل مع شركات هواتف أندرويد بتوفير هواتف منخفضة الثمن، أملًا بعودة المبيعات لسابق عهدها.

المصدر:

Bloomberg