Zomato تستحوذ على Uber Eats لتوصيل الطعام في الهند

فشلت أوبر في منافسة شركة Zomato المحلية في قطاع توصيل الطعام في الهند وأعلنت الاستسلام من خلال قبول الاستحواذ عليها مقابل الحصول على حصة 9.99% من أسهم الشركة.

تعتبر شركة Zomato إحدى أهم وأكبر شركتي خدمات توصيل الطعام في الهند، وتعاني أوبر من ارتفاع التكاليف والخسائر لخدمتها Uber Eats، وستساعد عملية البيع هذه على تخفيف الضغط على شركة أوبر العالمية.

وكانت أوبر قد سجلت خسائر بنحو 300 مليون دولار خلال خمسة أشهر فقط من اغسطس إلى ديسمبر العام الماضي.

وبموجب هذه الصفقة فإن شركة Uber Eats في الهند تقيّم بنحو 160-200 مليون دولار، وهذه الصفقة ستجعل قيمة Zomato تتراوح ما بين 1.6 – 2 مليار دولار وهو أقل بنحو مليار دولار أو أكثر من قيمتها عندما جمعت آخر تمويل.

دخلت أوبر إلى الهند في خدمتها لتوصيل الطعام بعام 2017 وواجهت منافسة قوية من شركة Swiggy التي جمعت تمويل جديد بقيمة مليار دولار رفعت قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.

وظهرت شائعات قبل عام من الآن أن أوبر لتوصيل الطعام كانت تجري محادثات مع Swiggy بشأن الاستحواذ عليها، يبدو أنها لم تصل إلى نهاية جيدة بسبب السعر.

وهكذا تكون أوبر قد خرجت من قطاع توصيل الطعام في الهند نتيجة المنافسة القوية التي تلقتها من الشركات المحلية. وليست الهند أول دولة تواجه فيها أوبر مثل هذا المصير، حيث سبق لها أن خرجت من روسيا والصين في قطاع التاكسي، لكن هذه أول مرة تخرج من بلد بقطاع توصيل الطعام، وستواصل عملها في الهند بخدمة التاكسي.