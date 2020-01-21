جوجل تُطلق ثلاث تطبيقات جديدة للمساعدة على تقليل استخدامك لهاتفك

أتاحت جوجل اليوم ثلاث تطبيقات جديدة على أندرويد، وجميعها تدخل في مجال الرفاهية الرقمية.

لدى جوجل العديد من التطبيقات والخدمات المُساعِدة في تقليل وقت استخدام الهاتف، على سبيل المثال، هناك تطبيق الرفاهية الرقمية ، ووضع التركيز لإيقاف التطبيقات التي تجدها مشتتة، فضلًا عن إطلاقها مؤخرًا وتحديدًا في أكتوبر العام الماضي 6 تطبيقات في هذا الشأن، والآن تواصل الشركة هذا الاتجاه بإعلانها عن 3 تطبيقات جديدة في نفس المجال.

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التطبيق الأوّل: Envelope

هذا التطبيق متاح حاليًا فقط لحملة هواتف جوجل بيكسل 3A، وتصفه الشركة بـ “التطبيق التجريبي الذي يحُوّل هاتفك مؤقتًا إلى جهاز أبسط وأكثر هدوءًا، مما يساعدك على أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن العالم الرقمي الخاص بك”، وللبدء في التطبيق، يمكنك طباعة PDF خاص يوفره لك ومن ثم قم بطيّه في شكل مظروف “من اسم التطبيق”، ومن ثم تقوم بإغلاق هاتفك بداخله واستخدامه من خلال الورق، مع إمكانية الوصول إلى واجهة الاتصال والكاميرا فقط، بالتالي، يقوم التطبيق بتبديل توجّهك نحو وضع “عدم الإزعاج” إلى هذه الطريقة.

وبالمناسبة، هذا التطبيق مفتوح المصدر وقد وضعت جوجل جميع أكواده على GitHub، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سينمو إلى شيء أكبر، كذلك، التطبيق متاح للتحميل بشكل مجاني وبالكامل، ويمكنك تحميله من المتجر من أسفل، أو ببساطة عبر ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تطبيق Envelope على أندرويد.

التطبيق الثاني: Activity Bubbles

Activity Bubbles لديه مفهوم ذكي جدًا، حيث في كل مرة تقوم فيها بإلغاء قفل هاتفك، ستقوم خلفية الشاشة بإنشاء فقاعة، وكلما طالت مدة وجودك على هاتفك خلال تلك الفترة غير المؤمّنة، ستصبح الفقاعة أكبر، وبمجرد قفل هاتفك مرة أخرى، ستتوقف تلك الفقاعة عن النمو، وتبدأ العملية من جديد، ومع حلول نهاية اليوم، يجب أن يكون لديك نمط فقاعة مجردة ورائعة كخلفية للشاشة، بالتالي فإن فكرة التطبيق واضحة إلى حد ما، ويمكنك إعدادها عبر التطبيق نفسه أو من واجهة خلفيات الشاشة.

تحميل تطبيق Activity Bubbles على أندرويد.

التطبيق الثالث والأخير: Screen Stopwatch

يبدو أن تشغيل جهاز ضبط الوقت باستمرار أثناء استخدام هاتفك بمثابة وصفة كسبب للقلق، ولكن مع تطبيق Screen Stopwatch يختلف الأمر، وقد يكون مفيدًا جدًا لك، وهو مشابه لفكرة التطبيق السابق، وذلك من خلال عرضه لخلفية حيّة تعرض لك استخدام هاتفك في الوقت الحالي، مما يوفر لك عددًا دقيقًا من الوقت الذي تقضيه على هاتفك كل يوم.

وعندما يكون هاتفك مغلقًا، يتم إيقاف العداد، ولكن في كل مرة تقوم فيها بإلغاء قفله، ستحصل على تذكير دائم وموقوت من شاشتك الرئيسية من شأنه أن يشجعك على وضعه وفعل شيء مثمر.

تحميل تطبيق Screen Stopwatch على أندرويد.