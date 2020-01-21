اللعبة الاستراتيجية G.I. Joe: War On Cobra متاحة الآن على أندرويد و iOS

بعد وعودات باطلاقها هذا الشهر، لعبة G.I. Joe: War On Cobra أصبحت متاحة ورسميًا لجميع المستخدمين على أندرويد و iOS.

مع بداية العام الحالي، أعلنت استوديوهات D3 Go بأن لعبتها التالية على الهواتف المحمولة ستحمل عنوان G.I. Joe: War OnCobra وستكون حاضرة وبشكل رسمي يوم 20 يناير، اليوم هو الموعد المقرر لإطلاق اللعبة، وقد أوفت الشركة بوعدها، حيث أصبحت اللعبة الاستراتيجية G.I. Joe: War On Cobra متاحة بشكل رسمي لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

بالنسبة للجزء الأكبر في هذه اللعبة، فهي ستحتوي على نفس مزيج الألعاب المحمولة التي اشتهرت بها الشركة، وستكون لعبة إستراتيجية قائمة على المجموعات حيث ستدافع عن القاعدة الخاصة بك أو ستواجه لاعبين آخرين من خلال PvP، وستحصل على اختيار فريقك، ما إذا كنت تريد أن تكون الشخص الصالح الذي يعمل لصالح الأبطال في G.I. Joe، أو الأشرار الذين يعملون في Cobra Villains.

أخيرًا، وكما هو متوقع من هذا الإصدار، فهو مجاني للتحميل، مع وجود إعلانات وعمليات شراء داخلية، ولحتى الآن لم تحصل اللعبة على مراجعات إيجابية للغاية، ولكن ما زال الوقت مبكرًا للحُكم على اللعبة.

تحميل لعبة G.I. Joe: War On Cobra على أندرويد.

تحميل لعبة G.I. Joe: WarOn Cobra على iOS.