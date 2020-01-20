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19 تطبيق و 17 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 19 تطبيق و 17 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Car-Bluetooth-Activator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Mega Call Recorder Advanced : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Rotation Lock Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- SnagID – Site Snagging, Auditing & Inspection Tool : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- 90X Duplicate File Remover Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Camera 4K Pro – Perfect, Selfie, Video, Photo : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- CM File Manager : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fedilab : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Free for All VPN – Paid VPN Proxy Master 2020 : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- GO Speed Booster – Cleaner & Booster : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Knobby volume control – Unique volume widget app : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Quit smoking : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Trueshot Swing Tempo : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cuticon Squircle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Ciclo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dock 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- MIUI 10 Pixel – icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Word Clock – Watchface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Mine World :VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- AngL : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Bouncy Music 3D – Best Relaxing hyper casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Heroes Vip : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Robo Two VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Rope Breaker 3D – rope cutting puzzle casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- The Rich King VIP – Amazing Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Animal Camp – Healing Resort : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hero Knights (idle RPG) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Legend of the cartoon : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- WordMix Pro – a living crossword puzzle : السعر الحقيقي 1.0$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Angel Fish: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Devil Twins: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- VR Army Museum (CardBoard) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.