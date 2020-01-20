شبيغل يعبر عن إعجابه بتطبيق تيك توك ويرجح احتمالية تخطيه انستجرام

أثنى المدير التنفيذي ومالك منصة سناب شات إيفان شبيغل التي عادت للنمو من جديد بعد فترة صعبة على التطبيق المنافس الصيني تيك توك مرجحاً احتمالة نموه وتخطيه تطبيق انستجرام.

حيث قال شبيغل أمس الأحد وهو على مسرح بفاريا خلال المؤتمر السنوي Digital Life Design Conference أنه يحب تطبيق تيك توك وهو من أكثر معجبيه.

مضيفاً أنه من المحتمل أن يتخطى ويصبح أكثر شعبيةً من تطبيق انستجرام الذي وصل خلال عام 2018 إلى مليار مستخدم نشط شهرياً. حيث يملك تيك توك حوالي 400 مليون مستخدم نشط يومياً وفقاً لأخر الاحصاءات.

فيما صنفت شركة تحليل التطبيقات App Annie تطبيق تيك توك في المرتبة الثانية خلف انستجرام على صعيد عدد المستخدمين النشيطين شهرياً خلال عام 2019.

وما يثير الاهتمام هنا أنه لطالما استخدمت شركة ByteDance منصة فيس بوك وتطبيق انستجرام للإعلان عن تطبيقها وجلب المستخدمين لمنصتها منهما والذي قد يعد مدعاة للسخرية نوعاً ما في حال تخطي الأخير لانستجرام؛ ولكن في نفس الوقت لا ننسى الفائدة الإعلانية والدخل العائد على صاحبة التطبيقات الاجتماعية الأكثر انتشاراً عالمياً من وراء تيك توك.

المصدر

Bloomberg