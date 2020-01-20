سامسونج ستنشئ مصنع شاشات جديد في الهند بقيمة 500 مليون دولار

تعتزم شركة سامسونج استثمار مبلغ 500 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد للشاشات في الهند لتعزيز خطتها للتوسع في مبيعات الهواتف الذكية في البلاد.

وستمثل هذه الخطوة نقطة قوة كبيرة للهند لمنافسة الدول المجاورة مثل فيتنام وغيرها لجذب الشركات المصنعة للهواتف الذكية لاعتمادها كبلد للتصنيع.

وستمنح مجموعة سامسونج الكورية شركة سامسونج للشاشات في الهند قرضاً وقطعة أرض في Noida لإنشاء المصنع عليها.

وكانت سامسونج قد بدأت تصنيع الهواتف الذكية في تلك المنطقة بضواحي نيوديلهي. وسيساعد المصنع الجديد شركة سامسونج على تأمين الكميات الكافية من الشاشات التي تعتبر المكوّن الأغلى ثمناً من بين باقي المكونات في الهواتف الذكية.

وتأمل الشركة الكورية أن تساعدها هذه الخطوة في إعادة القوة لها في المنافسة أمام الشركات الصينية.

يذكر أن سامسونج تقع في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية لمبيعات الهواتف الذكية في الهند من بعد شاومي الصينية. وتعمل الشركات الصينية الأخرى مثل Vivo على تعزيز مبيعاتها ومكانتها في واحد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.