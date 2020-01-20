تيم كوك يُعرب عن تفاؤله بالتوصل لقانون ضرائب عالمي عادل

على هامش مؤتمر أُقيم في العاصمة الإيرلندية دوبلن عبر الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عن تفاؤله وأمله بالتوصل لاتفاق بشأن الضرائب المترتبة على الشركات وذلك من خلال دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تضم عدداً من الدول المتقدمة التي تدفع باتجاه زيادة التنمية وانفتاح السوق.

حيث قال كوك خلال المؤتمر أن موضوع الضرائب يعد أمراً شائكاً في وقت أن الشركات متعددة الجنسيات تحتاج أن تخذ مكانها على المستوى العالمي، مضيفاً أن الجميع يعلم أن النظام الحالي يحتاج لإصلاح حقيقي شامل ينتج عنه فرض ضرائب عادلة.

فيما من المقرر أن تجتمع منظمة OECD مع الدول خلال العام لوضع خطة إصلاح شاملة لنظام الضرائب مستعرضة المخاوف من أن الشركات وخصوصاً عمالقة التقنية لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم بالكم الصحيح أو للدول التي تستحق.

كما علق كوك على المعركة الدائرة بين شركته والاتحاد الأوروبي بعد فرض 14.4 مليار دولار بالإضافة للفوائد على الشركة بعد اتهام إيرلندا بتقديم تسهيلات لآبل على شاكلة نقل الأمول والتهرب الضريبي كما يراها الاتحاد؛ حيث قامت أبل بتقديم استئناف ضد القرار مشيرة إلى أنها تتبع كافة القوانين المتعلقة بالضرائب فيما قالت إيرلندا بأنها لم تقم بأي فعل خاطئ.

والجدير بالذكر أن زيارة كوك للعاصمة الإيرلندية جاءت بدعوة من الحكومة لتكريمه نيابة عن الشركة التي ساهمت في تنمية اقتصاد البلاد منذ تواجدها عام 1980 بتوفير 6000 فرصة عمل.

المصدر

Bloomberg