تعيين رئيس جديد لقسم الهواتف الذكية في سامسونج

“روه تاي مون” سيكون رئيس قسم الهواتف الذكية الجديد مع شركة سامسونج خلفًا لـ “دي جي كو”.

قررت شركة سامسونج تعيين روه تاي مون ” Roh Tae-moon” رئيسًا جديدًا لقسم الهواتف في الشركة لخلافة رئيس القسم سابقًا، دي جي كو ” DJ Koh”، والذي اعتدنا على رؤيته في مؤتمرات الشركة الكورية عند الكشف عن أحدث أجهزتها الرائدة، وبالتالي من الممكن أن نرى شخصًا مختلفًا هذه المرة في الحدث القادم للشركة الكورية في 11 فبراير أثناء الكشف عن سلسلة S20 والهاتف القابل للطي.

روه تاي مون الذي انضم إلى سامسونج في عام 1997 ويُعد من أبرز مهندسيها في قسم الهواتف الذكية، تعتبره الشركة من أكثر المهندسين اهتمامًا بالهواتف والتفاصيل المتعلقة بإنتاجها، وقد كان لسنوات طويلة عنصرًا رئيسيًا في تطوير هواتف جالكسي المختلفة.

وبحسب موقع Bloomberg الذي نقل الخبر، فإنه كان من عوامل تخفيض أسعار هواتف سامسونج المتوسطة وتطوير مزاياها لمنافسة الشركات الصينية.

الرئيس السابق للقسم، دي جي كو، سيستمر بدوره في قيادة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال كاملًا بالشركة، وسيترك مهام الهواتف لمون.

تتأمل سامسونج في وجود رئيس جديد لقسم الهواتف الذكية بالشركة إلى استمرار السيطرة وحتى الابتعاد عن منافسيها الصينين في السوق.

لكن بكل الأحوال، سيواجه تاي مون مهمة صعبة جدًا بذلك خاصة في السوق الصيني والسوق الهندي، أكبر سوقين بآسيا.

المصدر:

Bloomberg