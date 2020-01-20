بيشاي يحث على ضرورة تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

دعا مدير شركة ألفابيت التنفيذي ساندار بيشاي إلى ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي تحت بنود ومواد واضحة تضمن الاستفادة منها دون الحاق الضرر بالمستخدمين عن طريق اساءة استخدامها.

وجاءت دعوة بيشاي خلال حدث أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الإثنين حيث قال ” ليس هناك أي مسألة تجول في ذهني سوى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج لتنظيم؛ لكن هذا لا يعني أن نبدأ من الصفر أو نضع قوانين جديدة كلياً”.

فيما قام بيشاي بالتطرق خلال حديثه لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضارباً أمثلة على مدى قوة هذه الأدوات وفعاليتها والتي تعد مفيدة بشكل كبير لكن مع التنويه إلى احتمالية تأثيراتها السلبية.

وبالنسبة للمواد وكيفية التنظيم بان واضحاً من حديثه أن يتم الاعتماد على القوانين التي تتبعها شركة جوجل في هذا المجال، حيث قال بأن النظم التي وضعتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي تعطي أولية لأمان وخصوصية الناس.

مشيراً إلى أن الشركة لا توظف وسائل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأجهزة الرقابية وكتم الحريات أو إنتهاك حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى عدم بيع جوجل لتقنيات التعرف على الوجه للجهات والمؤسسات الحكومية كما فعلت منافساتها في السوق كأمازون ومايكروسوفت.

المصدر

Bloomberg