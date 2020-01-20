الولايات المتحدة تغلق موقع يبيع بيانات دخول 12 مليار حساب!

شنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عملية على مستوى دولي تمكنت بموجبها من إغلاق ومصادرة موقع بيع البيانات المسربة WeLeakInfo واعتقال شخصين يشتبه بعلاقتهما به. الموقع يعرف في مجال بيع بيانات الدخول لحسابات المستخدمين مقابل مبالغ مالية.

يدّعي الموقع أنه يملك أكثر من 12 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بها تم جمعها من أكثر من 10300 عملية اختراق لمختلف الشركات والمواقع. وعمل الموقع على تصنيف تلك البيانات في قواعد بيانات يسهل البحث فيها بمجرد إدخال عنوان البريد الالكتروني لأي شخص يمكنك معرفة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف وحتى عناوين IP الخاصة به.

وبدفع مبلغ بسيط يبدأ من دولارين فقط يمكنك الوصول إلى كل هذا الكمّ من البيانات الشخصية الحساسة. ويمكنك شراء اشتراكات تبدأ من يوم واحد وتصل حتى ثلاثة أشهر يمكنك خلالها البحث بدون قيود عن أي شيء تريده ضمن تلك البيانات.

ويقدم الموقع نفسه على أنه منصة شرعية لإجراء الأبحاث الأمنية حيث يتيح للمشتركين فيه محرك بحث ببيانات المستخدمين. والآن أصبح اسم النطاق الخاص به weleakinfo.com مصادراً من قبل FBI.

ويدعوا مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لديه معلومات تتعلق بملّاك ومشغلي الموقع إلى تزويدهم بها.

يذكر أن الشرطة في هولندا وإيرلندا الشمالية اعتقلت شابين يبلغ كل منهما 22 عاماً يشتبه بعلاقتهما بالموقع.