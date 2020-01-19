واتساب يتوقف مجددًا ويمنع المستخدمين من إرسال الصور والفيديو

توقف تطبيق واتساب يتكرر وهذه المرة يوقف ارسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو بين المستخدمين.

أصاب عطل جديد تطبيق واتساب قبل قليل ساهم في منع المستخدمين من إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو حول العالم، المشكلة ظهرت وكأنها خلل لدى بعض المستخدمين في البداية بسبب توقف بعض المزايا فقط دون غيرها، لكن لاحقًا ظهر أن المشكلة عامة حول العالم.

وبينما توقفت الخدمة بشكل كامل لدى البعض في مناطق متفرقة في العالم، تعاني الغالبية العظمى من المستخدمين من مشكلة تتعلق بإرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو عبر التطبيق.

لذا، في حال واجهتك هذه المشكلة في الدقائق الماضية فهي عامة وليس للأمر علاقة بهاتفك أو خدمة الإنترنت الموجودة لديك.

يُشار أن تطبيق واتساب تعرض مرارًا للتوقف رفقة خدمات فيس بوك الأخرى خلال الشهور القليلة الماضية.