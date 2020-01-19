هواوي تعقد صفقة لاستخدام خرائط TomTom في هواتفها

وقّعت شركة هواوي صفقة مع شركة TomTom الهولندية للخرائط الرقمية وخدمات الملاحة تتيح لها بموجبها استخدام خرائطها وخدماتها في هواتفها الذكية، ما يشير إلى احتمال التخلي عن خرائط جوجل، على الأقل في تلك الهواتف التي لا تدعمها جوجل بالأصل.

بعد الحظر الأمريكي لشركة هواوي وجدت نفسها مضطرة لتطوير خدمات بديلة مثل نظام التشغيل الخاص بها وحتى خدمة الخرائط التي تعتبر هامة للمستخدمين، لكن فيما يخص تطبيقات الخرائط فإن تطويرها بالشكل الكفؤ طويل، لذا رأت من الأفضل استخدام خدمات الشركات الرائدة الأخرى عدا جوجل نفسها.

وبموجب الصفقة فإن هواوي ستتمكن من استخدام خرائط TomTom ومعلومات حركة المرور والملاحة من أجل تطوير تطبيقات خاصة بها تضعها في هواتفها الذكية. هذا يعني أننا سنشهد المزيد من تطبيقات هواوي الجديدة ربما لكنها تعتمد على خدمات شركات خارجية ريثما تطور خدماتها الخاصة والمستقلة بالكامل.

وكانت شركة TomTom تركّز في أعمالها على بيع أجهزة الملاحة التي توضع في السيارات، لكنها في العام الماضي باعت هذا القطاع لشركة Bridgestone وأصبحّت تركّز على الخدمات الرقمية المرتبطة بالخرائط والملاحة.