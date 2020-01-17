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7 تطبيقات و 17 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 7 تطبيق و 17 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Learn German with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Learn Spanish – Frase Master Pro : السعر الحقيقي 10.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Luci 💤 – Intelligent Dream Journal & Lucid Guide : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fedilab : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- PieCons – Ultimate Android Pie Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Stone Of Souls HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- iJuggle Pro: The Improved Juggling Experience : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Learn Spanish – Frase Master Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Super Hero Factory Inc Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sky Dancer Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Slayaway Camp: 1980’s Horror Puzzle Fun! : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Amoled Rush : Neon Arcade Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Bigfoot Quest : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Epic Animal – Move to Box Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Minesweeper Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Retro Pixel – Hardcore platformer : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Stories: Of Demi-Gods and Men : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Ball Collect 3D – Best casual endless game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Final Castle Defence : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Floor Breaker 3D – Best endless puzzle casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- One Line Deluxe VIP – one touch drawing puzzle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Race 3D – Cool Relaxing endless running game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.