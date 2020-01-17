مالكي AirPods Pro يشتكون من ضعف خاصية إلغاء الضوضاء بعد تحديثات الشركة

اشتكى مالكي سماعات آبل اللاسكلية الأخيرة AirPods Pro من اختلاف في كفاءة نظام إلغاء الضجيج أو الضوضاء كما هو متعارف عليه؛ حيث أن هذه الميزة تأثرت بشكل سلبي بعد وصول إصدارت التشغيل المحدثة للسماعات حسب The Verge.

فيما اوضحت التجارب أن قدرات ميزة إلغاء الضوضاء في AirPods أصبحت أسوء بعد إصدار الشركة 2C54، إلا أن عدد من مستخدمي السماعات أكدوا أن المشكلة ظهرت لديهم قبل وصول هذا التحديث أصلاً وبالتزامن مع إصدار 2B588 الذي تم إرساله في نوفمبر الماضي.

فيما تنتهج شركة آبل أسلوب ضمني في إرسال التحديثاث لسماعات AirPods بجانب عدم قدرة المستخدم على التحكم في التحديث أو الرجوع لاستخدام النسخة السابقة في حال ظهور مشاكل في الأخيرة.

حيث أن عملية وصول التحديث تتم دون إرسال إشعارت واضحة ولا يمكن رفضها أو جدولتها أو إبقائها حسب الطلب؛ كل ما يتم هو وصول التحديث عن وضع السماعات في الشحن بجوار الآيفون بينما يمكن ملاحظة نسخة التحديث من خلال الإعدادات والضغط على عام ثم حول الجهاز لتظهر للك الصورة كما التالي:

ولم تعلق آبل بعد على هذه المشكلة حسب وصف مالكي AirPods الذي لاحظوا الفرق في الميزة بعد التحديثات، في الوقت الذي واجه مستخدمي سماعات سوني وBose أحداث مماثلة حسب ما جاء في التقرير.

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المصدر

The Verge