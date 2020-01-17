شاومي تقرر فصل علامتها التجارية Poco كشركة مستقلة

أعنلت شركة شاومي الصينية عن خطتها لجعل علامتها التجارية Poco والتي أطلقت أولى هواتفها في 2018 Poco F1 كشركة قائمة بذاتها، حيث جاء هذا الإعلان على لسان مدير شاومي التنفيذي Jai Mani قائلاً ” نشعر أن الوقت قد حان لتدير Poco أعمالها لوحدها”.

وكانت شركة شاومي قد أطلقت هاتف Poco F1 ليكون سلاحها القوي في سوف الهواتف hلعالمي وتجابه به سامسونج بشكل خاص وباقي المنافسين ليس بكونه يتمتع بمواصفات قوية مازالت تنافس ليومنا هذا؛ بل لأنه طرح في السوق بنسبة ربح لا تكاد وتذكر وسعر نهائي للمستهلك 300 دولار.

وتأتي هذه الخطوة من شاومي وهي تحتل حالياً المرتبة الرابعة عالمياً بين مصنعي الهواتف الذكية؛ حيث أنها تكتسب مكانة خاصة في الهند التي توفر فيها هواتف من الدرجة المنخفضة والمتوسطة وتكتسح فيها السوق بمواصفات تعد راقية بالتماشي مع السعر المعقول جداً.

فيما تملك الشركة أيضاً العلامتين التجارتين Mi و Redmi اللتان مازالتا تحت كنف الشركة وتتنوع منتجاتهما من هواتف ذكية وأجهزة حاسوب وأجهزة تلفاز والكثير من الاكسسوارات المنتشرة التي تمتلك شعبية واسعة في في السوق العالمي.

أما بما يخص شركة Poco القادمة فبكل تأكيد ستتوسع خطوط الإنتاج والمنتجات الموسومة بشعارها لكن لحد الآن ليس هنالك أي معلومات واضحة عن ماهيتها، لكن ربما يكون أولها النسخة الثانية من الهاتف المنافس Poco F2.

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المصدر

TechCrunch