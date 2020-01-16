Foxconn تستثمر 26 مليون دولار لبناء جهاز أشعة سينية من المستقبل

أعلنت شركة Foxconn أنها استثمرت في المجال الطبي مع شركة Nanox هذه المرة لإنتاج جهاز أشعة سينية (X-Ray) بتكلفة معقولة ويوفر هذا النوع من وسائل التشخيص لعدد أكبر من المرضى حول العالم وبأسعار أقل.

حيث بلغ حجم الاستثمار من الشركة التايوانية 26 مليون دولار والتي بدورها ستساهم أيضاً في عملية تصنيع الجهاز بجانب الدعم المادي، حيث سيحمل اسم Nanox.arc وسيكون مختلف من حيث التصميم والوزن عن أجهزة الأشعة السينية التقليدية بمظهر مشابه لذلك الذي اعتدنا على رؤيته في أفلام الخيال العلمي.

فيما سيبلغ وزن Nanox.arc حوالي 70 كجم أي أقل بحوال 130 كجم عن الجهاز التقليدي أما التصميم فسيكون مغاير تماماً عن الجهاز التقليدي المغلق ويلج إليه المريض عن طريق ما قد نسميه أنبوب الدخول.

وعلقت Nanox أن الفكرة من الجهاز هو الإخراج بشكل عملي أكثر وجعل هذا النوع من الأجهزة الطبية متوفراً على نطاق أوسع من المستشفيات؛ ليشمل العيادات والمراكز الطبية الفرعية أيضاً، بحيث سيدعم الجهاز مسح التصوير المقطعي CT والتصوير الإشعاعي وتصوير الأوعية الدموية والتنظير.

وبالنسبة لآلية عمل الجهاز سيكون مدموجاً مع برمجيات شركة Nanox السحابية المشفرة والمزودة بأداوت الذكاء الاصطناعي بنظام متكامل يشمل مراجعة الصور الملتقطة ومطابقتها من قبل اختصاصي الأشعة عبر شبكة الإنترنت وإعداد التقارير للمريض.

ووتطمح الشركة لبدء إطلاق الجهاز خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 وتهدف لإطلاق 15000 جهاز Nanox.arc خلال العاميين القادمين.

المصدر