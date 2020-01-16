ستقوم Square Enix بإغلاق لعبتها Mobius Final Fantasy نهائيًا في 30 يونيو

شركة Square Enix تعلن عن إغلاق لعبة Mobius Final Fantasy على مستوى العالم يوم 30 يونيو من العام الحالي 2020.

أعلنت شركة Square Enix مؤخرًا أنها ستغلق لعبتها الشهيرة والغنية عن التعريف Mobius Final Fantasy “موبيوس فاينل فانتسي”، وهي لعبة RPG مجانية تم إطلاقها في عام 2016، وذلك بعد أن اتخذت الشركة قرار إيقاف خوادم اللعبة في اليابان منذ شهر ديسمبر الماضي، لتوضّح الشركة صباح اليوم بأنه سيتم إغلاق الإصدار عالميًا في يوم 30 يونيو المقبل من العام الحالي 2020، على أن تظل التحديثات والأحداث داخل اللعبة متاحة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الانتهاء من قصة Warrior of Despair.

في السياق ذاته، لم تُكلّف شركة Square Enix نفسها عناء تحديث الصفحات الرسمية للعبة على متاجر التحميل، وذلك للسماح للمستخدمين بمعرفة أن اللعبة ستنتهي بعد ستة أشهر من الآن، ولكن على الأقل، نشرت الشركة المعلومات المناسبة على موقعها على الإنترنت، مع جدول زمني لذلك.

أخيرًا، أوضحت Square Enix، بأن جميع عمليات الشراء داخل لعبة Mobius Final Fantasy ستنتهي يوم 31 من شهر مارس القادم، على أن تكون متاحة للاستخدام حتى موعد الإغلاق النهائي، وهذه طريقة جيدة للتأكد من أن اللاعبين لن يكونوا ملتزمين بأي عملة غير مستخدمة.

المصدر:

Mobius FinalFantasy.