جوجل توقف دعم تطبيقات كروم قريباً

هل تعرفون تطبيقات كروم؟ حسناً على الأرجح لم تستخدموا أيّ منها، ولهذا السبب تريد جوجل إيقافها كلياً، حيث حددت موعد وقف دعمها للعمل على متصفح كروم بدءاً من شهر يونيو المقبل.

وستتوقف تطبيقات كروم عن العمل في كافة أنظمة التشغيل للحواسب الشخصية والبداية ستكون مع ويندوز، لينكس، ماك في يونيو القادم، وفي عام 2022 ستتوقف على نظام التشغيل كروم أيضاً.

وبدءاً من مارس المقبل فإن جوجل ستتوقف عن قبول إدراج أية تطبيقات كروم جديدة في متجرها، وستسمح للمطورين بتحديث التطبيقات الحالية حتى حد أقصى يونيو 2022.

تطبيقات كروم هي برمجياً تطبيقات ويب يتم تنصيبها على متصفح كروم من خلال متجرها وتعمل كأنها تطبيق تشغله على حاسبك. من أشهر تطبيقات كروم المعروفة تطبيق بوكيت لحفظ المقالات لقرائتها لاحقاً، حيث يفتح في نافذة مستقلة ويبدو كأنه تطبيق مستقل. تطبيقات كروم تختلف عن إضافات كروم.

عملياً عندما تتوقف تطبيقات كروم فإنه سيمكنك استخدام مواقع تلك التطبيقات ولن تجد اختلافات تذكر.

كانت جوجل قد بدأت بدعم تطبيقات كروم في عام 2016 بعد مرور أربعة أعوام فإن حوالي 1% فقط من مستخدمي المتصفح يستخدمون تطبيقات كروم وهو ما تجده لا يستحق المزيد من الدعم، فضلاً عن أن مطوري تلك التطبيقات لم يعودوا لتطويرها.

كان من المفترض أن تتوقف تطبيقات كروم عن العمل منذ بداية عام 2018، إلا أن جوجل قامت بنقل قسم تلك التطبيقات من متجرها وأجلت الموعد إلى أجل غير مسمى، واليوم عرفنا موعد النهاية.