آبل تستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Xnor.ai

تنضم شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Xnor.ai إلى سلسلة عمليات الاستحواذ على الشركات الصغيرة الناشئة التي أنجزتها آبل.

أعلنت شركة آبل عن استحواذها على الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، Xnor.ai، والتي يقع مقرها في سياتل الأمريكية وتتخصص في تطوير أدوات وتقنيات تتيح استخدامها على الأجهزة من هواتف ذكية وأجهزة قابلة للارتداء للقيام بمختلف المهام بالجهاز نفسه دون الحاجة إلى ربطه مع نظام سحابي أخر.

بحسب موقع GeekWire، فإن قيمة الاستحواذ على Xnor.ai بلغت 200 مليون دولار وفقًا لآبل التي لم تكشف عن تفاصيل كثيرة.

وصرحت آبل حول ذلك بالقول: “تقوم الشركة بالاستحواذ على الشركات الناشئة في المجال التقني بين الحين والأخر، دون مناقشة التفاصيل.”

ويُعد هذا التصريح بمثابة نسخ ولصق لجميع تصريحات الشركة السابقة عند الاستحواذ على الشركات الناشئة في السنوات القليلة الماضية.

مع هذا الاستحواذ ربما نرى تقنيات وأدوات Xnor.ai بعد فترة ليست ببعيدة مع هواتف آيفون وساعات آبل وربما الأجهزة الأخرى التي تحتوي على كاميرات والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتتمكن من العمل مع المستخدمين في أي وقت ومكان حتى في حالات الانقطاع عن الانترنت على سبيل المثال، وهو ما سينقل تلك الأجهزة لمستو أخر من مساعدة المستخدمين.

يُشار أن Xnor.ai تعتبر أحد مشاريع مؤسسة Allen Institute للذكاء الاصطناعي والتي أسسها المؤسس الشريك في مايكروسوفت، بول آلين.

المصدر:

GeekWire