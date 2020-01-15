معالجات إنفيديا GeForce GTX 1650 توفر لك كفاءة عالية مع أجهزة خفيفة متعددة الاستخدامات

معالجات رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce GTX 1650 توفر لك إمكانيات مميزة مع أجهزة خفيفة متعددة الاستخدامات.

يُعد معالج الرسومات من أهم الإضافات التي يبحث عنها المستخدمون عند الرغبة بالحصول على جهاز قوي مناسب لعديد الاستخدامات من ألعاب إلى برامج الوسائط المتعددة، وبرمجة وتطوير التطبيقات، وحتى المهام المكتبية التي تتطلب سرعة بالإنجاز. فبدلًا من أن يشتري أحد الأشخاص جهازًا مخصصًا لكل وظيفة، سيرغب بتوفير الكثير من المال والوقت لاقتناء جهاز واحد يقوم بالمهام بشكل متوازن.

وربما هذا الخيار أكثر من يبحث عنه هم الطلاب وأصحاب الأعمال المكتبة الذين يحتاجون لقضاء وقت ممتع أحيانًا بين اللعب أو حتى العمل على برامج المونتاج والتصميم بشكل أساسي، لذا فإن شركات معالجات الرسومات وخاصة شركة إنفيديا تعي حاجة هذه الفئة، وهو ما جعلها توفر معالجات NVIDIA GeForce GTX 1650 لهم.

ما هو معالج NVIDIA GeForce GTX 1650 ؟

معالج NVIDIA GeForce GTX 1650 يُمثل المرحلة التالية من معالجات الرسومات، فهو يوفر أداءً قويًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة ذات استخدامات متعددة بمستوى متوازن بينها دون الحاجة لدفع الكثير من الأموال. بمعنى أنه يناسب الألعاب، العمل، والدراسة في مرحلة البداية ويوفر معه تجربة جميلة.

لذا، في حال كنت تبحث عن أجهزة بمعالج رسومات للمحترفين، فعليك الذهاب إلى خيارات مثل معالج RTX 2080 الرائع.

ما هي المزايا التي يقدمها وكيف يمكن الحصول عليها؟

إذا تحدثنا عن مزايا معالج الرسومات GeForce GTX 1650 نفسه، فهو يقدم سرعة تفوق 60 هرتز في الثانية ليمنح تجربة سلسلة في معظم الألعاب، وكذلك برامج المونتاج والتصميم. ما يجعله يناسب أكثر الأشخاص الذين يحبون القيام بعدة أنشطة على أجهزتهم دون تخصيص، وبالتالي يعطي التوازن بين إنجاز الأعمال والحصول على تجربة ترفيهية تناسب معظم المستخدمين.

أما في حال حديثنا عن الأجهزة التي يأتي GeForce GTX 1650 برفقتها، فيمكن القول أنها توفر تنوعًا كبيرًا، فهي تأتي بتصميمات جذابة مع نحافة وخفة كبيرة، وتتوفر من علامات تجارية مختلفة على رأسها MSI المتخصصة بتطوير أجهزة مميزة.

والمثير حول الأجهزة التي تأتي مع معالج رسومات إنفيديا GeForce GTX 1650، هو أن أسعارها مناسبة لمعظم المستخدمين الذين يبحثون عن أجهزة قوية متعددة الاستخدامات والمهام، فالأسعار تبدأ من قيمة لا تتجاوز 3,700 ريال سعودي أو درهم إماراتي، وترتفع تدريجيًا وفقًا للمواصفات الداخلية للأجهزة نفسها والعلامة التجارية التي تطورها.

وإذا كان علينا ذكر جهاز كتوصية للمستخدمين، بحيث يوفر العديد من المزايا القوية جدًا مقارنة مع السعر، فدعونا نقول أن الجهاز الأنيق MSI Prestige 15 GTX 1650 خيارنا الحالي، فهو يعتبر الأكثر نحافة وخفة من الشركة في هذا المجال ويناسب الطلاب، اللاعبين، المصممين، المطورين، وغيرهم.

يمكن الحصول على جهاز MSI Prestige 15 GTX 1650 من متاجر جرير هنا، حيث يأتي رفقة معالج الرسومات GTX 1650 مع ذاكرة افتراضية 4 جيجابايت، ويضيف الجهاز كذلك معالج إنتل Core i7-10710U رفقة ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت مع قرص تخزين داخلي NVMe M.2 SSD بسعة 512 جيجابايت.