مايكروسوفت تبدأ بإطلاق النسخة النهائية من إيدج كروميوم

بعد عدد من النسخ التجريبية، أصبح متصفح إيدج الجديد المبني على كروميوم متاحاً للتحديث بنسخته النهائية الأولى ليوفر للمستخدمين عدا عن سرعة التصفح، إمكانية استخدام إضافات متصفح كروم نفسها و إنشاء عدة ملفات شخصية.

وللتذكير فإن كروميوم هو متصفح مفتوح المصدر يمكن لأي شركة استخدامه والبناء عليه لتطوير متصفحها الخاص وهو ما فعلته جوجل واوبرا والآن مايكروسوفت.

سيتوفر المتصفح الجديد لمستخدمي ويندوز 10 وسيحلّ محل النسخة القديمة التي كانت من تطوير مايكروسوفت. وهذا القرار من مايكروسوفت جاء بنتيجة الإحصاءات التي تؤكد تراجع وضعف الحصة السوقية لمتصفح إيدج السابق التي لاتزيد عن 2.13% مقارنة مع حصة كروم التي تصل إلى 63.22%

وتعتبر ميزة دعم إضافات كروم واحدة من أهم المزايا التنافسية التي قد تقنع مستخدمي كروم بالتحول إلى إيدج الجديد حيث لن ينقصهم شيء وستعمل الإضافات بالكامل بل ويمكنهم تنزيلها من متجر إضافات كروم الخاص بجوجل.

مازال إيدج الجديد بنسخة كروم ينقصه بعض المزايا ليكون بديلاً كاملاً عن متصفح كروم، حيث أنه لايحوي سجل التصفح ولا تدعم الإضافات المزامنة بين عدة أجهزة حالياً.

لنأمل أن يمثل هذا التحول فجر جديد للمتصفح المتعثر العتيد من مايكروسوفت.